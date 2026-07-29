WAVESTONE : 2026/27 : 1er trimestre en repli de -2%, objectifs annuels ajustés - AI Builders : acquisition ciblée d'un cabinet français IA et data

Chiffre d'affaires en M€

Données non auditées 2026/27

consolidé 2025/26

consolidé Variation Variation à périmètre 1 et

change constants 1 er trimestre 227,0 231,5 -2% -2%

1 hors Wivoo, consolidé depuis le 1 er juin 2025.

Décroissance organique de -2% au 1 er trimestre 2026/27

Au 1 er trimestre de son exercice 2026/27 (1 er avril au 30 juin 2026), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 227,0 M€, en repli de -2% par rapport au 1 er trimestre 2025/26.

Pour rappel, Wavestone consolide Wivoo, cabinet français de conseil, depuis le 1 er juin 2025.

À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du 1 er trimestre est également en recul de -2%. L'effet jour était nul sur la période.

Taux d'activité de 71% au 1 er trimestre 2026/27, taux journalier moyen de 926 €

Le taux d'activité s'est établi à 71% au 1 er trimestre 2026/27, contre 72% sur l'ensemble de l'exercice 2025/26.

Le taux journalier moyen s'est élevé à 926 € au 1 er trimestre 2026/27, en repli de -1,3% par rapport à l'exercice précédent (938 €).

Sur le plan commercial, le carnet de commandes s'est établi à 4,5 mois au 30 juin 2026, contre 4,4 mois au 31 mars 2026 et 4,3 mois au 30 juin 2025.

6 122 collaborateurs au 30 juin 2026, turn-over de 12% sur 12 mois glissants

Au 30 juin 2026, Wavestone comptait 6 122 collaborateurs, contre 6 111 à l'issue de l'exercice 2025/26.

À fin juin, le turn-over sur 12 mois glissants s'établissait à 12%, stable par rapport à l'exercice précédent.

Début d'exercice 2026/27 difficile

Wavestone a connu un début d'exercice 2026/27 difficile, marqué par un taux d'utilisation insuffisant.

Dans un environnement de marché toujours atone, la concentration des nouveaux investissements des clients vers les projets IA s'accélère, au détriment de la plupart des autres domaines. En tant que cabinet de conseil, dont l'activité dépend principalement des investissements de ses clients, Wavestone est particulièrement impacté par cette réallocation, qui pèse sur son activité globale. Pour l'instant, la croissance des projets liés à l'IA, qui représentent 22% du chiffre d'affaires du cabinet au 1 er trimestre 2026/27 (contre 17% sur l'exercice 2025/26), ne permet pas de compenser le recul des autres activités.

Sur le plan géographique, Wavestone a enregistré une croissance de l'ordre de 5% en France. Dans la région GSA [2] , le chiffre d'affaires a connu une décroissance de l'ordre de 5%, notamment sous l'effet de la baisse continue de la sous-traitance. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires est en net recul, reflétant principalement la baisse enregistrée au Royaume-Uni au cours de l'exercice précédent, mais également un trou d'air aux Etats-Unis, du fait de reports de décisions clients, en dépit d'un bon portefeuille d'opportunités commerciales.

Priorités 2026/27 réaffirmées : renforcer l'exécution et accélérer le shift vers l'IA

L'ampleur et la rapidité du basculement des projets clients vers l'IA sont plus forts qu'anticipé, portés par les dernières et impressionnantes avancées de cette technologie. Wavestone n'a pas été en mesure de tirer pleinement parti de cette réallocation de la demande. Le cabinet doit accélérer son mouvement vers l'IA de manière plus résolue, en élargissant son offre de transformation IA et en intensifiant le redéploiement de ses équipes vers les activités liées à l'IA, avec pour objectif de faire de la transformation IA le moteur de sa croissance.

Parallèlement, l'efficacité opérationnelle de Wavestone n'a pas été suffisante. Le cabinet doit donc continuer à renforcer la qualité et la rigueur de son exécution, de l'allocation des ressources aux clients et aux sujets les plus porteurs jusqu'au pilotage quotidien de ses opérations, en passant par l'accélération de la mise en œuvre des décisions.

Ces deux priorités s'inscrivent pleinement dans le plan Lead the shift et sont au cœur du plan d'action du cabinet pour l'exercice 2026/27.

Ajustement des objectifs financiers 2026/27

L'ampleur de la transformation à mener pourrait peser davantage que prévu sur la performance de Wavestone, alors que le déplacement des investissements des clients vers l'IA s'est accéléré au cours des derniers mois.

Dans ce contexte, et compte tenu des difficultés du début d'exercice, Wavestone a décidé d'ajuster ses objectifs financiers 2026/27. Le cabinet vise désormais une évolution organique de son chiffre d'affaires comprise entre

-1% et « low single-digit » (contre une croissance organique « low single-digit » visée initialement), par rapport au chiffre d'affaires 2025/26 de 954,3 M€.

En termes de rentabilité, Wavestone vise une marge opérationnelle récurrente comprise entre 11% et 13% (contre de l'ordre de 13% précédemment).

Acquisition de AI Builders, cabinet de conseil français de référence en stratégie IA & data

En ligne avec les priorités définies dans le cadre du plan Lead the shift , Wavestone a finalisé le 29 juillet 2026 l'acquisition de AI Builders, un acteur français de référence du conseil en stratégie IA & data.

Fondé en 2019, AI Builders accompagne les dirigeants de grandes entreprises dans la définition, la structuration et le passage à l'échelle de leurs transformations IA. Le cabinet combine des expertises en stratégie IA, gouvernance, product management , mise en œuvre et conduite du changement.

AI Builders compte environ 50 consultants. En 2026, le cabinet vise un chiffre d'affaires de 10,3 M€, avec une marge d'EBITDA ajusté de 15%.

L'acquisition, réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 19,3 M€, a été intégralement financée en numéraire, sur les fonds propres de Wavestone.

AI Builders sera consolidé dans les comptes du cabinet à compter du 1 er août 2026.

Prochains rendez-vous : Assemblée générale mixte des actionnaires le 30 juillet 2026 à 9h00 & publication du chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026/27, le jeudi 29 octobre 2026, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.

Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.

Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Annexe : indicateur alternatif de performance

Le « Résultat Opérationnel Récurrent » (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes, y compris les charges liées aux paiements en actions. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés. La marge opérationnelle récurrente est obtenue en divisant le ROR par le chiffre d'affaires.

[2] Germany-Switzerland-Austria : Allemagne-Suisse-Autriche