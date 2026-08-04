Waters revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande en équipements de laboratoire et en produits de diagnostic

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Waters WAT.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre, grâce à une demande accrue pour ses équipements de laboratoire et à une croissance supérieure aux attentes de ses activités récemment acquises.

* Le fabricant d'équipements de laboratoire table désormais sur un bénéfice ajusté de 14,45 à 14,65 dollars par action pour 2026, contre une prévision précédente de 14,40 à 14,60 dollars.

* Il table sur un chiffre d’affaires compris entre 6,42 et 6,48 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 6,41 à 6,46 milliards de dollars.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice ajusté de 14,51 dollars par action et un chiffre d’affaires de 6,44 milliards de dollars pour 2026.

* La société a publié un bénéfice ajusté de 3,05 dollars par action au deuxième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 3,01 dollars. Son chiffre d’affaires trimestriel s’est élevé à 1,65 milliard de dollars, dépassant l’estimation du marché de 1,62 milliard de dollars.

* Les ventes d’instruments de laboratoire ont progressé de 5 % pour atteindre 240 millions de dollars, tandis que les produits chimiques et autres consommables de test couramment utilisés ont enregistré une croissance à deux chiffres.

* Les activités de biosciences et de diagnostic, que Waters a acquises auprès de Becton Dickinson BDX.N , ont généré 817 millions de dollars au cours de leur premier trimestre complet sous la houlette de Waters, soit une hausse de 4 % par rapport à leur performance comparable de l’année précédente.

* Les activités acquises fabriquent des produits utilisés dans la recherche biologique et les tests cliniques, notamment des outils permettant de détecter le cancer et les maladies infectieuses.

* Waters prévoit pour le troisième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 3,95 et 4,05 dollars par action et un chiffre d’affaires compris entre 1,75 et 1,76 milliard de dollars. Les analystes tablent sur un bénéfice ajusté de 3,99 dollars par action et un chiffre d’affaires de 1,75 milliard de dollars.