Waters Corp. s'effondre en raison de la faiblesse de ses perspectives de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions du fabricant de matériel de laboratoire Waters Corp WAT.N ont baissé de 13,748% à 332,01 dollars

**La société prévoit un bénéfice trimestriel entre 2,25 et 2,35 $ par action, comparativement aux estimations des analystes de 2,51 $ par action

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 14,30 $/shr à 14,50 $/shr, supérieur aux estimations de 14,32 $

** La société a déclaré un bénéfice ajusté de 4,53 $ par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 4,51 $

** Les revenus du 4ème trimestre de Co ont augmenté d'environ 7% pour atteindre 932 millions de dollars

** Les actions de WAT ont augmenté de 2,39% en 2025

