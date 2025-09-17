WaterBridge, soutenu par Five Point, est évalué à près de 3 milliards de dollars, les actions ayant fait leur entrée à la Bourse de New York

(Ajout d'un contexte et d'un commentaire d'analyste à partir du paragraphe 5) par Ankita Bora et Arasu Kannagi Basil

Les actions de WaterBridge Infrastructure WBI.N ont bondi de 25 % lors de leur introduction à la Bourse de New York mercredi, donnant à la société de gestion de l'eau une évaluation de marché de près de 3 milliards de dollars.

Les actions de la société basée à Houston, au Texas, qui est soutenue par la société de capital-investissement Five Point, ont ouvert à 25 dollars l'unité, alors que le prix de l'offre était de 20 dollars l'unité.

WaterBridge a vendu 31,7 millions d'actions pour lever 634 millions de dollars dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne élargi. Elle avait auparavant mis sur le marché 27 millions d'actions au prix de 17 à 20 dollars l'unité.

Les introductions en bourse aux États-Unis ont fait un retour très attendu cet automne, les investisseurs ayant tourné le dos à l'incertitude tarifaire. Le niveau record des marchés boursiers et les prévisions de baisse des taux d'intérêt ont également donné un coup de fouet aux nouvelles cotations.

WaterBridge exploite des réseaux d'eau dans les principaux bassins de schiste des États-Unis et propose des services d'approvisionnement, de recyclage et d'élimination aux producteurs de pétrole et de gaz.

"L'introduction en bourse de WaterBridge sera probablement un indicateur important pour évaluer le marché de l'énergie pétrolière et gazière en général", a déclaré Jeff Whittle, responsable du secteur mondial de l'énergie et des ressources naturelles du cabinet d'avocats Womble Bond Dickinson.

Si les introductions en bourse dans le secteur de l'énergie se sont multipliées au début de l'année, la cadence s'est ralentie depuis.

Venture Global VG.N , Flowco FLOC.N et Infinity Natural Resources INR.N , qui se sont introduites en bourse au début de l'année,se négocient toutes en dessous de leur prix d'offre.

"Les entreprises attendent peut-être que les prix du pétrole brut augmentent pour obtenir des valorisations plus élevées avant de tenter de s'introduire en bourse", a déclaré Jeff Whittle.

WaterBridge aspirait à une cotation à New York depuis un certain temps, ayant d'abord déposé une demande confidentielle en 2018. L'entreprise s'est depuis renforcée par des acquisitions et a vendu une participation minoritaire au fonds souverain de Singapour, GIC.

La cotation réussie est également une victoire majeure pour Five Point de David Capobianco, qui a formé WaterBridge en 2016.

LandBridge LB.N , une autre société soutenue par Five Point, a triplé depuis ses débuts l'année dernière.

WaterBridge s'associe à LandBridge pour utiliser l'espace interstitiel sous-utilisé dans le bassin du Delaware afin de répondre à la demande croissante en matière de traitement de l'eau.