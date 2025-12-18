Municipales à Paris: Emmanuel Grégoire assure qu'il "n'y aura pas d'accord avec LFI"

Emmanuel Grégoire, député PS et candidat à la mairie de Paris aux élections municipales, à Paris le 5 novembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le socialiste Emmanuel Grégoire, nouvelle tête de la liste de la gauche unie pour les municipales à Paris, a assuré jeudi qu'il n'y aurait "pas d'accord avec LFI" au second tour, soulignant son "désaccord" avec la cheffe de file des Insoumis parisiens Sophia Chikirou.

"Je l'ai dit mille fois, il n'y aura pas d'accord avec LFI. Nous allons gagner sans LFI qui sera en dessous des 10%" à l'issue du premier tour, a déclaré sur RTL Emmanuel Grégoire, ex-premier adjoint à la maire sortante Anne Hidalgo (PS).

Le député socialiste a conclu mercredi avec les chefs de file des écologistes David Belliard et des communistes Ian Brossat un accord historique d'alliance pour le premier tour des municipales en mars 2026, sans le parti de Jean-Luc Mélenchon.

Dans l'accord, les partenaires s'engagent "à tout faire pour qu'il n'y ait qu'une seule liste de gauche au second tour", excluant toute alliance avec le candidat Horizons soutenu par Renaissance Pierre-Yves Bournazel. Mais sans fermer explicitement la porte aux Insoumis menés par Sophia Chikirou, que David Belliard n'avait pas voulu exclure des discussions d'union.

"Je sais mais il se trouve que c'est moi la tête de liste", a répondu Emmanuel Grégoire, qui promet de construire "un rassemblement pour permettre à l'électeur de gauche de comprendre que s'engage aujourd'hui une confrontation avec Rachida Dati" à droite.

"Je suis en désaccord avec Sophia Chikirou", a souligné Emmanuel Grégoire dans un entretien au Parisien. "C'est une femme qui a tenu des propos homophobes, qui dit qu'on est allés trop loin dans la transformation écologique de la ville et qu'il faudrait garder de la place pour la voiture. Ce n'est pas le projet que j'ai".

Il a redit son souhait "à titre personnel" de vendre le Parc des Princes, en désaccord sur ce point avec David Belliard.

"Le Conseil de Paris en discutera souverainement. C'est ça aussi un changement de méthode: je veux plus associer les Parisiens et le Conseil de Paris", a-t-il promis dans un tacle à la méthode d'Anne Hidalgo qui est en froid avec son ancien dauphin.

"C'est elle qui est fâchée, moi je ne l'ai jamais été. Son absence de soutien m'a fait de la peine et après ça m'a donné de la force", a-t-il confié.