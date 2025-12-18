New York : le pape remplace l'influent cardinal Dolan

Le cardinal américain Timothy Michael, à Rome le 9 mai 2025 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape Léon XIV a remplacé l'influent cardinal Timothy Dolan après 17 ans à la tête de l'archidiocèse de New York, écartant ainsi une figure majeure du camp conservateur américain au profit d'un jeune évêque sensible aux questions sociales.

Le Vatican a annoncé jeudi que le pape américain avait remplacé Mgr Dolan par Ronald Hicks, un évêque de 58 ans en provenance de l'Illinois et peu connu du grand public. Ce dernier a récemment affiché sa solidarité envers les migrants, sur fond de critiques contre la politique migratoire du gouvernement de Donald Trump.

Il s'agit de la nomination d'évêque la plus importante depuis l'élection de Léon XIV à la tête de l'Eglise catholique en mai, laissant entrevoir la volonté d'une plus grande fermeté de celle-ci face aux décisions de l'administration américaine, notamment en matière de défense des droits humains.

Elle met fin à des mois de conjectures quant au choix de Léon XIV pour remplacer Mgr Dolan, considéré comme proche du président américain qui en avait fait son candidat favori au conclave en mai.

Dans un contexte de forte polarisation aux Etats-Unis, le choix de Léon XIV peut être interprété comme une volonté d'éloigner l'archidiocèse de New York d'une image partisane et d'insister sur le message de l'Eglise catholique en matière de doctrine sociale et d'attention aux marginalisés.

En novembre, Mgr Hicks avait fait part de sa "solidarité avec tous nos frères et sœurs" à l'occasion de la publication d'une lettre des évêques américains critiquant la politique antimigrants de la Maison Blanche.

Donald Trump s'est engagé dès janvier dans une campagne musclée contre ce qu'il qualifie d'immigration clandestine, évoquant une "invasion" des Etats-Unis par des "criminels venus de l'étranger" et communiquant abondamment sur les expulsions.

Dans la lignée de son prédécesseur argentin François, Léon XIV a appelé à un accueil des réfugiés et au respect des droits humains, allant jusqu'à dénoncer le traitement "extrêmement irrespectueux" des migrants par Washington.

- "Voies d'unité" -

Le cardinal américain Timothy Dolan à New York, le 22 avril 2025 ( AFP / kena betancur )

Mgr Hicks partage d'autres points communs avec Léon XIV : il a exercé son ministère dans plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Chicago, la ville natale de Robert Francis Prevost, et a servi pendant cinq ans au Salvador, en Amérique centrale, tandis que Léon XIV a passé vingt ans au service du Pérou.

Dans une interview à Vatican News jeudi, il a confié avoir l'intention d'exercer sa charge "non pas de manière clivante ou en déchirant les gens mais en recherchant des voies d'unité et en trouvant des moyens de coopérer les uns avec les autres", dans ce diocèse de premier plan qui rassemble plus de 2,5 millions de personnes.

Ancien président de la Conférence épiscopale américaine, Mgr Dolan, qui était archevêque de New York depuis 2009, a présenté sa démission à l'âge de 75 ans conformément au droit canonique, bien que les cardinaux soient traditionnellement laissés en poste quelques années de plus.

Figure emblématique et médiatique de l'Eglise américaine, ce fervent opposant à l'avortement, très présent sur les réseaux sociaux, a tenté d'endiguer la diminution du nombre des fidèles et de faire reculer la sécularisation.

En septembre, le cardinal avait suscité la polémique en comparant le militant politique conservateur Charlie Kirk, assassiné en septembre, à un "héros" et un "Saint-Paul des temps modernes" dans un entretien avec la chaine de télévision Fox.

Cette décision intervient quelques jours après la création d'un fonds de 300 millions de dollars destiné à indemniser les victimes de violences sexuelles ayant porté plainte contre l'Eglise dans l'Etat de New York - environ 1.300 personnes, selon les médias américains.