WATERA : Mise à disposition des documents relatifs au projet de fusion transfrontalière entre Watera S.A. et sa filiale luxembourgeoise Watera International

Chartres, le 31 juillet 2026 – Watera S.A. (Euronext Growth Paris) (la « Société ») acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce la mise à disposition, ce jour, sur son site Internet, dans le cadre du projet de fusion transfrontalière par absorption de sa filiale luxembourgeoise Watera International :

du projet commun de traité de fusion,

du rapport du conseil d'administration de la Société établi en application des articles L. 236-36 et R. 236-24 du Code de commerce,

des rapports portant, d'une part, sur la valeur des apports en nature et les éventuels avantages particuliers et, d'autre part, sur les modalités de la fusion et le caractère équitable du rapport d'échange, établis en application des articles L. 236-10 et R. 236-9 du Code de commerce par le cabinet Compagnie Fiduciaire Audit, représenté par Monsieur Peyo Boursier-Longy, commissaire à la fusion désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Chartres en date du 30 juin 2026.

Ces documents (avec certains documents complémentaires requis par la loi) sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.osmosun.com/investisseurs/ dans la rubrique « Documents financiers » et au siège social de la Société.

Les caractéristiques de ce projet de fusion transfrontalière ont été présentées dans le communiqué de presse de la Société publié le 1er juillet 2026 et disponible sur son site Internet.

À PROPOS DE WATERA

Créé en 2014, WATERA (anciennement OSMOSUN) opère sur le marché de l'eau « bas carbone » et se distingue par une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie.

Depuis juillet 2025, Unibios, société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes, est devenu actionnaire de référence de WATERA, renforçant et élargissant ainsi le positionnement de la Société au secteur du traitement durable de l'eau et de la réutilisation des eaux usées, via sa participation de 30 % dans Watera International, principale filiale d'Unibios.

WATERA ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le traitement de l'eau en fournissant des systèmes technologiques durables et compétitifs, capables de répondre aux enjeux mondiaux de gestion responsable de l'eau et d'accès à l'eau potable.

CONTACTS

PRESSE SPECIALISÉE PRESSE FINANCIÈRE RELATIONS INVESTISSEURS Nadège Chapelin Déborah Schwartz Hélène de Watteville n.chapelin@nc-2.com dschwartz@actus.fr watera@actus.fr +33 6 52 50 33 58 +33 1 53 67 36 35 +33 1 53 67 36 33