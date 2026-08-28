WATERA : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale du 15 septembre 2026

Chartres, le 28 août 2026,

L'Assemblée Générale extraordinaire de WATERA se tiendra le mardi 15 septembre 2026 à 10h00, à son siège social, 20, avenue Gustave Eiffel, 28 630 Gellainville.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le projet des résolutions soumis à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 3 août 2026, et l'avis de convocation a été publié au BALO du 26 août 2026 et dans un journal d'annonces légales le même jour. Les modalités de participation, de vote et de communication des documents préparatoires à cette Assemblée figurent dans ces avis.

Les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables sont à la disposition des actionnaires au siège susvisé et/ou, selon le cas, sur le site internet de la société : https://osmosun.com

En outre, tout actionnaire peut demander à la société, dans les conditions et délais légaux, de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce. Afin de faciliter le traitement de cette demande, il est recommandé de l'envoyer :

par courrier postal : WATERA – Service Juridique – 20, avenue Gustave Eiffel, 28 630 Gellainville ;

ou par courriel : watera@actus.fr

À PROPOS DE WATERA

Créé en 2014, WATERA (anciennement OSMOSUN) opère sur le marché de l'eau « bas carbone » et se distingue par une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie.

Depuis juillet 2025, Unibios, société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes, est devenu actionnaire de référence de WATERA, renforçant et élargissant ainsi le positionnement de la Société au secteur du traitement durable de l'eau et de la réutilisation des eaux usées, via sa participation de 30 % dans Watera International, principale filiale d'Unibios.

WATERA ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le traitement de l'eau en fournissant des systèmes technologiques durables et compétitifs, capables de répondre aux enjeux mondiaux de gestion responsable de l'eau et d'accès à l'eau potable.

CONTACTS

PRESSE SPECIALISÉE PRESSE FINANCIÈRE RELATIONS INVESTISSEURS Nadège Chapelin Déborah Schwartz Hélène de Watteville n.chapelin@nc-2.com dschwartz@actus.fr watera@actus.fr +33 6 52 50 33 58 +33 1 53 67 36 35 +33 1 53 67 36 33