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Watches of Switzerland confirme ses prévisions, mais cède aux prises de profits
information fournie par AOF 03/09/2026 à 12:27
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(Zonebourse.com) - Watches of Switzerland a confirmé jeudi ses prévisions pour l'exercice 2026/2027, une annonce toutefois jugée sans grande surprise qui provoquait des prises de bénéfices sur son titre qui s'est beaucoup apprécié depuis le début de l'année.

En préambule de son assemblée générale annuelle, l'horloger de luxe a indiqué qu'il visait toujours une croissance comprise entre 5% et 10% à taux de change constants de son chiffre d'affaires sur son exercice décalé, qui se clôturera à la fin du mois d'avril prochain.

Le détaillant, qui exploite 186 magasins dans le monde, a également réaffirmé vouloir faire progresser de 40 à 80 points de base sa marge opérationnelle (Ebit) ajustée sur l'exercice.

A l'occasion de son point, le groupe a fait état ce matin d'une activité sur les 17 semaines closes au 30 août "dans la continuité" des tendances positives qu'il avait déjà décrites lors de la publication de ses résultats annuels 2026.

Une valorisation moins attractive

Le distributeur s'est dit bien positionné pour atteindre ses objectifs annuels, portés par une solide dynamique aux Etats-Unis et par de nouveaux signes d'amélioration du marché au Royaume-Uni.

Pour les analystes, ces déclarations ne constituent pas une surprise au vu des derniers chiffres des exportations d'horlogerie suisse, qui mettaient en évidence la vigueur non démentie du marché américain.

Ils invoquent par ailleurs une valorisation moins séduisante pour le titre après une progression de près de 42% cette année à la clôture d'hier soir, à comparer avec un repli de 18,7% dans l'intervalle pour l'indice sectoriel STOXX Europe Luxury.

"Son PER 2027 de 13x, son ratio Valeur d'entreprise/Ebit de 12x et son multiple Valeur d'entreprise/chiffre d'affaires de 1,2x s'inscrivent tous globalement en ligne avec ses moyennes historiques", font remarquer les analystes de RBC.

Autour de 11h15 (heure locale), l'action - souvent perçue comme un moyen indirect d'investir dans Rolex qui n'est pas cotée en Bourse - cédait plus de 2,9% à 662 pence à Londres.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2026 à 12:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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