Washington veut accélérer la certification des avions face à la concurrence chinoise

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, doit rencontrer mercredi les dirigeants de plusieurs groupes aéronautiques, dont Boeing et GE Aerospace, afin d'examiner une réforme des procédures de certification des nouveaux avions. L'administration américaine souhaite réduire les délais d'homologation pour renforcer la compétitivité de son industrie face à la montée en puissance de la Chine, tout en modernisant le cadre réglementaire.

Sean Duffy avait annoncé le 30 septembre son intention d'accélérer les certifications, dont les procédures peuvent actuellement durer cinq ans, voire davantage, en raison des nombreux essais et documents techniques exigés. Selon lui, ces délais risquent de freiner l'innovation et de décourager les investissements privés dans les nouveaux programmes aéronautiques. La Federal Aviation Administration (FAA) avait déjà proposé en juin plusieurs modifications destinées à simplifier le processus. Les mesures envisagées visent notamment à réduire le recours aux dérogations, aux conditions particulières et aux décisions reconnaissant un niveau de sécurité équivalent.

Cette réforme pourrait bénéficier aux principaux constructeurs mondiaux, notamment Boeing, Airbus, Embraer et Bombardier. Les difficultés de Boeing illustrent les contraintes actuelles, avec plus de huit ans nécessaires pour obtenir la certification du 737 MAX 7, finalement accordée en août, tandis que le programme 777X accuse un retard de plus de cinq ans. L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, soutient également une modernisation du dispositif et travaille avec les industriels sur des solutions permettant de rationaliser les procédures. Son prédécesseur, Mike Whitaker, avait déjà évoqué en 2024 l'utilisation de technologies plus performantes pour améliorer leur efficacité.

Washington entend parallèlement étendre cette simplification réglementaire au secteur spatial commercial afin d'encourager l'innovation et l'arrivée de nouveaux acteurs. Sean Duffy estime qu'une accélération des autorisations est indispensable pour préserver l'avance technologique américaine face à la concurrence internationale. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à raccourcir les cycles de développement et de commercialisation des équipements aéronautiques et spatiaux, sans remettre en cause les exigences de sécurité applicables.