Washington sanctionnera lundi une " grande banque " pour ses liens avec l'Iran

L'administration Trump s'apprête à renforcer une nouvelle fois la pression financière exercée sur l'Iran, alors que le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a annoncé que Washington sanctionnerait lundi une "grande banque", dont l'identité n'a pas encore été révélée, en raison de ses relations avec Téhéran. L'annonce, initialement prévue vendredi, a été repoussée en raison des commémorations du 11 septembre.

Cette mesure s'inscrit dans l'"Operation Economic Outcast", lancée fin août par le Trésor américain afin de réduire les sources de financement extérieur de l'Iran et d'accroître le coût supporté par les entreprises étrangères continuant à traiter avec le régime. Washington a depuis multiplié les sanctions visant notamment les réseaux pétroliers, l'aviation, la finance et certains intermédiaires étrangers, tout en renforçant le risque de sanctions secondaires pour les institutions facilitant ces transactions.

Le secteur bancaire occupe une place croissante dans cette stratégie, le Trésor ayant déjà proposé fin août de priver la branche émiratie de Banque Misr de son accès aux correspondants bancaires américains après l'avoir accusée d'avoir facilité plusieurs milliards de dollars de transactions suspectes liées à l'Iran.

La sanction attendue lundi sera donc particulièrement surveillée, car la désignation d'un établissement bancaire d'envergure renforcerait la menace d'une exclusion du système financier en dollars pour les institutions continuant à servir d'intermédiaires à Téhéran, avec des implications susceptibles de dépasser largement le seul secteur bancaire iranien.