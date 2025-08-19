Washington envisage une prise de participation dans Intel, le titre s'envole
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 16:47
Interrogé sur l'hypothèse d'une prise de participation de 10%, Bessent a précisé qu'il s'agirait d'une conversion de subventions, éventuellement renforcée, afin de soutenir la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Aucun détail n'a été donné sur le calendrier ou le montant exact.
Cette déclaration intervient au lendemain de l'annonce d'un investissement de 2 MdUSD de SoftBank dans Intel, qui peine à regagner en compétitivité après plusieurs années d'erreurs stratégiques.
Le titre gagne près de 10% sur le Nasdaq après cette annonce.
Valeurs associées
|25,5500 USD
|NASDAQ
|+7,99%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, portées par l'espoir d'un accord de paix en Ukraine et la perspective d'une potentielle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Paris a grimpé de 1,21%, Londres a avancé de 0,34%, Francfort ... Lire la suite
-
Israël étudie la réponse du Hamas à une proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ont déclaré mardi deux responsables, alors que le pays poursuit son offensive dans l'enclave palestinienne. Lundi, le Hamas a informé les médiateurs dans son conflit avec ... Lire la suite
-
Guerre en Ukraine : Donald Trump évoque un soutien aérien américain et des troupes européennes sur le terrain en guise de garanties de sécurité
Le républicain a promis qu'aucun soldat américain ne serait déployé au sol et a exclu l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan. Pas de soldats américain en Ukraine, mais des troupes européennes et un soutien aérien de Washington : Donald Trump a dessiné le contour de ce ... Lire la suite
-
La magnifique église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, a commencé mardi sa migration vers son nouvel emplacement, étape symbolique du déménagement de la ville pour permettre l'expansion d'une mine de fer. Chargée sur un convoi spécial - des poutres ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer