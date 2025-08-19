Washington envisage une prise de participation dans Intel, le titre s'envole information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 16:47









(Zonebourse.com) - Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a indiqué mardi qu'un éventuel investissement public dans Intel viserait uniquement à stabiliser l'entreprise, sans obligation pour les sociétés américaines d'acheter ses puces, rapporte Reuters.



Interrogé sur l'hypothèse d'une prise de participation de 10%, Bessent a précisé qu'il s'agirait d'une conversion de subventions, éventuellement renforcée, afin de soutenir la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Aucun détail n'a été donné sur le calendrier ou le montant exact.



Cette déclaration intervient au lendemain de l'annonce d'un investissement de 2 MdUSD de SoftBank dans Intel, qui peine à regagner en compétitivité après plusieurs années d'erreurs stratégiques.



Le titre gagne près de 10% sur le Nasdaq après cette annonce.





Valeurs associées INTEL 25,5500 USD NASDAQ +7,99%