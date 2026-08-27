Washington envisage d'élargir ses droits de douane sur les produits technologiques

L'administration de Donald Trump envisagerait une nouvelle vague de droits de douane visant les semi-conducteurs et un éventail plus large de produits technologiques. Selon Politico, les mesures pourraient notamment concerner les ordinateurs portables, les serveurs pour centres de données et les équipements de jeu vidéo, alors que Washington cherche à renforcer la production américaine de puces et à préserver son avance technologique face à la Chine.

Le projet reste à un stade préliminaire et pourrait encore évoluer avant une éventuelle mise en oeuvre progressive. Donald Trump avait précédemment évoqué des droits de douane d'"environ 100%" sur les semi-conducteurs, avec de possibles exemptions pour les entreprises produisant aux États-Unis, sans que ces mesures ne soient finalement appliquées. En janvier, son administration a toutefois instauré une taxe de 25% sur certaines puces destinées à l'intelligence artificielle, après les restrictions déjà adoptées sous Joe Biden contre les semi-conducteurs chinois.

Washington cherche parallèlement à renforcer ses contrôles sur l'accès de la Chine aux technologies américaines avancées. Malgré les restrictions à l'exportation, des entreprises chinoises seraient parvenues à utiliser des puces Nvidia, notamment grâce à des capacités de calcul proposées par des fournisseurs de cloud situés à l'étranger. Des textes sont actuellement étudiés aux États-Unis pour combler cette faille, mais plusieurs obstacles restent à résoudre avant leur éventuelle application.