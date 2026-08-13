Washington emprunte sur 10 ans à un taux inédit depuis 2007

(Zonebourse.com) - La modération de l'inflation américaine en juillet, conformément à ce qui était attendu, a réduit les anticipations d'une hausse des taux de la Fed en septembre, mais les investisseurs restent prudents. La dernière adjudication de titres à 10 ans a affiché son rendement le plus élevé depuis près de vingt ans.

Les bons du Trésor américain ont conservé leurs gains mercredi après la publication de données montrant une hausse modérée des prix à la consommation en juillet. Dans le même temps, le gouvernement a placé des titres à 10 ans à un rendement de 4,683%, soit le niveau le plus élevé depuis 2007.

Le rapport sur l'inflation a réduit la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale dès septembre. L'adjudication a par ailleurs été bien accueillie, même si son rendement élevé témoigne des inquiétudes persistantes des investisseurs face à l'inflation et aux perspectives de taux, dans une économie américaine qui reste solide.

Les rendements des Treasuries à deux ans, particulièrement sensibles aux anticipations de politique monétaire, ont reculé à 4,186%. Le rendement de référence à 10 ans a légèrement baissé de 1,4 point de base, à 4,678%, tandis que celui des obligations à 30 ans évolue autour de 5,24% ce matin.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,1% en juillet. Sur un an, l'inflation a ralenti à 3,4%, contre 3,5% en juin. Hors alimentation et énergie, deux composantes volatiles, le CPI a augmenté de 0,2% en juillet après être resté stable en juin. Sur un an, l'inflation sous-jacente, ou "core CPI", a ralenti à 2,5%, contre 2,6% le mois précédent.

Ce matin, les contrats à terme sur les taux américains n'intégraient plus qu'une probabilité de 40,1% d'une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre, contre 48,4% mardi soir.

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