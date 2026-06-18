Warsh entame son mandat à la tête de la Fed par une révision en profondeur, alors que les taux restent inchangés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de Warsh et d'analystes, le contexte et les dernières réactions du marché aux paragraphes 7, 11 à 13, 15 à 19, 21 à 23 et 25)

* La banque centrale américaine maintient son taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %

* Les projections des responsables monétaires laissent entrevoir une hausse des taux en 2026

* Warsh lance une révision en profondeur des opérations de politique monétaire de la Fed

par Howard Schneider, Ann Saphir et Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a inauguré mercredi une nouvelle ère de la politique monétaire américaine: les responsables ont décidé de maintenir les taux d’intérêt inchangés malgré une inflation qui reste bien au-dessus de leur objectif, mais ont également lancé une révision ambitieuse susceptible de redéfinir la manière dont la banque centrale prend ses décisions et communique avec le public.

Warsh , qui a pris la tête de la Fed le mois dernier, a immédiatement marqué son empreinte en organisant un consensus unanime autour d’une déclaration de politique monétaire allégée, qui a écarté toute indication prospective sur les mesures que la banque centrale pourrait prendre à court terme, bien que les nouvelles projections trimestrielles , auxquelles Warsh lui-même a renoncé , montrent que neuf des 19 responsables prévoient désormais une hausse des taux d’ici fin 2026.

En effet, le document abrégé publié par le Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de définir la politique monétaire, a marqué un retour à un format similaire à celui utilisé par l’ancien président de la Fed, Alan Greenspan, et reflétait clairement le mépris de Warsh pour une communication expansive sur l’avenir, ainsi que sa volonté de laisser les marchés financiers agir avec moins d’intervention de la part de la banque centrale.

Les indications prospectives, a déclaré Warsh lors de sa première conférence de presse, ne sont pas “bien adaptées” à la conjoncture économique actuelle.

“Je ne peux vous donner aucune indication prospective sur ce que nous allons faire ensuite”, a-t-il déclaré. “La bonne nouvelle, c’est que nous nous réunirons dans six semaines”, un refrain qui pourrait bien devenir sa marque de fabrique lorsqu’on l’interrogera sur l’avenir.

La description de l’économie figurant dans le communiqué a également reflété l’influence de Warsh, abordant des questions qu’il avait mises en avant à l’approche de sa nomination par le président Donald Trump. “La croissance de la productivité et les investissements en capital sont solides”, indiquait le communiqué, qui, tout en reconnaissant que l’inflation était “élevée par rapport à l’objectif de 2 % fixé par le Comité”, attribuait cela en partie à “des chocs d’offre qui ont entraîné des hausses de prix dans certains secteurs, notamment celui de l’énergie”.

Dans un contexte de virage vers une politique monétaire restrictive, ce langage mettait en avant les facteurs qui, selon Warsh, pourraient permettre une baisse des taux à terme, si la productivité permet aux entreprises de fournir des biens et des services plus efficacement et si la baisse des coûts énergétiques contribue à réduire l’inflation. Le communiqué marque un tournant non seulement au niveau de la direction de la banque centrale, mais aussi dans les perspectives de politique monétaire qui, depuis l’automne 2024, visaient à réduire les coûts d’emprunt après les taux élevés utilisés pour aider à maîtriser l’inflation, qui avait atteint des sommets en 40 ans pendant la pandémie de COVID-19.

Les observateurs de la Fed ont immédiatement relevé ce changement.

“Les modifications apportées à la déclaration de politique monétaire ont été profondes”, a écrit Thomas Simons, économiste en chef pour les États-Unis chez Jefferies, dans une note. “Le nombre de mots a considérablement diminué et le peu d’indications prospectives présentes a mis en évidence des risques dans les deux sens quant à la prochaine décision de politique monétaire. Les déclarations de politique monétaire étaient devenues beaucoup plus détaillées après la crise financière mondiale (Global Financial Crisis); il s’agit donc d’un retour à un style de communication post-réunion plus proche de celui de l’ère Greenspan.”

DES CHANGEMENTS MAJEURS S’ANNONCENT

Par rapport aux transitions plus “business as usual” entre les récents présidents de la Fed, “cette fois-ci, c’est différent”, a déclaré Rick Rieder, directeur des investissements en titres à revenu fixe mondiaux chez BlackRock et l’un des candidats présélectionnés par Trump pour succéder à l’ancien président de la Fed Jerome Powell avant la nomination de Warsh.

Selon Rieder, les investisseurs devront apprendre à se contenter de moins de “signaux” de la Fed, un changement salutaire, a-t-il fait valoir, s’il s’accompagne d’une amélioration de la collecte et de l’analyse des données, des domaines qui figurent parmi les priorités des cinq groupes de travail annoncés par Warsh. Mais, comme l’a lui-même souligné Warsh, le changement peut comporter des risques, et sa première conférence de presse ainsi que l’annonce de sa politique monétaire ont été accueillies par une vague de ventes sur les marchés boursiers et une forte hausse des rendements obligataires à court terme. La décision de maintenir les taux inchangés – ainsi que les perspectives d’une éventuelle hausse des taux évoquées par près de la moitié des responsables de la Fed – signifient qu’il y a très peu de chances que Warsh puisse mettre en œuvre les baisses de taux que Trump a déclaré attendre.

Les investisseurs pensent désormais que la Fed pourrait relever ses taux dès septembre.

“La politique monétaire se resserre et la politique budgétaire s’apprête à se resserrer à la fin de l’année”, ce qui pousse les taux d’intérêt à court terme à la hausse par rapport aux taux à long terme, ce qui est la manière dont les marchés obligataires signalent leurs doutes quant à la croissance future, a écrit Neil Dutta, responsable économique chez Renaissance Macro Research, dans une note.

“L’aplatissement de la courbe des taux est souvent le chemin vers l’inversion, ce qui est la manière dont le marché signale que l’orientation de la politique monétaire devient suffisamment restrictive pour menacer l’expansion… On peut raisonnablement conclure que le président Trump s’est fait duper”, a déclaré Neil Dutta.

Trump, qui reprochait à Powell de ne pas avoir baissé les taux de manière significative, s’est abstenu de porter un jugement sur le nouveau dirigeant de la Fed et a déclaré qu’il se “laisserait guider par ce que souhaite Warsh”.

Il pourrait y avoir à terme une politique monétaire plus accommodante sous la direction de Warsh, mais elle sera loin d’être aussi rapide ou aussi souple que ce que Trump exigeait de la Fed dirigée par Powell.

De nouvelles projections indiquent un ralentissement marqué de l’inflation l’année prochaine, ce qui permettra aux taux de terminer l’année 2027 à leur niveau actuel, avant de baisser encore modestement en 2028.

“Le Comité garantira la stabilité des prix”, indique la déclaration de politique monétaire, un engagement que Warsh a réaffirmé lors de sa conférence de presse, précisant qu’il s’agissait d’atteindre l’objectif actuel de 2 %.

Il a toutefois mis en garde contre une interprétation excessive des projections de taux, qui pourraient elles-mêmes avoir une durée de vie limitée.

Warsh a annoncé mercredi une révision en profondeur de la manière dont la banque centrale mène ses activités dans des domaines clés de la politique monétaire, notamment son bilan, sa communication, ses sources de données, sa productivité et ses effectifs, ainsi que son cadre de lutte contre l’inflation.

Ce sont là autant de domaines que Warsh critique depuis qu’il a quitté la Fed il y a plus d’une décennie, ce qui témoigne de sa volonté de ramener la banque centrale à une institution plus allégée – et peut-être plus opaque.

“Ce qui se passe généralement, c’est que les gens suivent la voie déjà empruntée par la banque centrale et se demandent: “Où va-t-on à partir de là?””, a déclaré Vince Reinhart, ancien haut responsable de la Fed et aujourd’hui économiste en chef chez BNY Investments. “Il dit: “Revenons sur nos pas et réexaminons certains des croisements précédents”, ce qui est une stratégie à adopter si l’on pense s’être perdu dans les bois. On revient sur ses pas et on réexamine certains des choix que l’on a faits.”

Les projections des responsables de la Fed indiquaient que le taux directeur, fixé dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % depuis décembre dernier, augmenterait légèrement d’ici la fin de cette année.

Les perspectives d’inflation pour la fin de 2026 ont été revues à la hausse, passant de 2,7 % à 3,6 %, avant de redescendre à 2,3 % l’année prochaine – ce qui correspond au libellé du communiqué attribuant la hausse des prix à des perturbations de l’offre qui devraient normalement s’estomper.

Les prévisions de croissance économique ont été légèrement revues à la baisse, le taux de chômage devant s’établir à 4,3 % en fin d’année, contre 4,4 % dans les projections de la Fed publiées en mars.