Equateur: un chef de gang abattu dans le deuxième aéroport du pays

Des militaires et des gardes de sécurité devant l'aéroport international de Guayaquil, en Equateur, le 17 juin 2026 ( AFP / MARCOS PIN )

Le chef d'un gang criminel équatorien a été abattu mercredi à l'aéroport de la ville portuaire de Guayaquil, épicentre du crime organisé en Equateur, a annoncé le ministre de l'Intérieur, John Reimberg.

M. Reimberg a identifié la victime comme étant Carlos Suástegui, à la tête du gang Las Aguilas, branche armée du redoutable groupe criminel Los Choneros.

Ce meurtre survient au lendemain de la déclaration de l'état d'exception par le président de droite Daniel Noboa face à la recrudescence des violences dans 10 des 24 provinces du pays. Cette mesure concerne notamment la province de Guayas(sud-ouest), dont la capitale est Guayaquil.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montre un jeune homme en train qui s'écrie "Au secours ! Au secours ! Mon père !", en serrant quelqu'un dans ses bras. Un autre corps gît également près d'une des entrées de l'aéroport international José Joaquin de Olmedo.

Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore communiqué de bilan suite à l'attaque survenue vers 18h00, heure locale (23h00 GMT).

Carlos Suástegui était considéré comme un criminel à "haut risque" et une cible prioritaire par les autorités. Il faisait l'objet d'une enquête pour association de malfaiteurs, meurtre et possession d'armes, a précisé le ministre sur son compte de réseau social.

La police et la sécurité de l'aéroport ont interpellé deux adolescents de 15 et 16 ans. "Deux armes à feu ont été saisies sur place", a rapporté M. Reimberg.

"Quand on a entendu les coups de feu, environ huit ou dix, on a eu peur, la police nous a fait sortir", a déclaré à la chaîne publique TC Télévision un homme qui devait prendre un vol pour Quito.

A l'extérieur de l'aéroport, des dizaines de passagers cherchaient des informations sur leurs vols. D'autres attendaient des nouvelles de leurs proches arrivant au deuxième aéroport du pays.

Selon les autorités de Guayaquil, l'aéroport est opérationnel. Cependant, "l'accès aux installations restera temporairement restreint".

Selon les autorités, 1.600 personnes ont connu une mort violente en Equateur pendant le seul premier trimestre 2026.

Le taux d'homicide en 2025 a été de 51 pour 100.000 habitants, selon InSight Crime, le plus élevé d'Amérique du sud, une augmentation de 550% en cinq ans à peine.

Il est de 18 pour 100.000 habitants en Amérique latine et sa moyenne est de 5,6 à l'échelle mondiale.