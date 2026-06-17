Accord Iran/Etats-Unis: les derniers développements

Des habitants de Nabatiyé marchent au milieu des ruines du marché historique de la ville, le 15 juin 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, avant la signature prévue vendredi en Suisse d'un protocole d'accord entre Washington et Téhéran.

Il doit mettre un terme au conflit déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, faisant des milliers de morts, semant le chaos dans la région et ébranlant l'économie mondiale.

. Trump menace de "balancer des bombes" sur l'Iran

Si les Iraniens "ne se comportent pas bien, nous recommencerons à balancer des bombes en plein dans leurs têtes", a prévenu le président américain Donald Trump depuis le G7 d'Evian, en France, insistant sur le fait qu'ils devaient encore parvenir à un texte final.

. Frappes israéliennes au Liban

Des frappes aériennes israéliennes ont ciblé mercredi le sud du Liban, notamment la région de Nabatiyé.

L'offensive d'Israël contre le Hezbollah pro-iranien a diminué en intensité après l'annonce lundi de l'accord, mais ont tout de même tué cinq personnes depuis. L'armée libanaise a conseillé aux habitants du sud qui avaient commencé à rentrer chez eux d'attendre un peu.

L'armée iranienne a menacé d'une "réponse sévère" si Israël ne cessait pas "ses agressions".

De son côté, la diplomatie russe a exhorté "toutes les parties impliquées dans le conflit armé, y compris Israël" à respecter le protocole d'accord.

. Prise de parole attendue du chef du Hezbollah

Le chef du Hezbollah Naïm Qassem doit parler à la télévision de son mouvement mercredi à 18H00 heure de Beyrouth (15H00 GMT). La veille, il a exprimé sa "profonde reconnaissance" à l'Iran pour avoir poussé à ce que l'accord inclut la fin des hostilités au Liban, comme l'ont précisé Téhéran, Washington et le médiateur pakistanais. Le texte n'a cependant pas été rendu public.

. Les stocks de pétrole au plus bas

Des navires arrimés dans le détroit d'Ormuz, le 17 mai 2026 ( AFP / - )

Les stocks de pétrole des pays de l'OCDE ont atteint leur plus bas niveau depuis 1990, affirme l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport mensuel. En cause, les difficultés d'approvisionnements liées au verrouillage par les forces armées iraniennes du détroit d'Ormuz depuis fin février.

. Des pétrolier iraniens ont franchi la zone du blocus américain

Trois pétroliers iraniens ont franchi le périmètre du blocus américain des ports iraniens, selon le site de suivi maritime TankerTrackers. Les deux premiers transportaient un total de 3,8 millions de barils. Ce sont les premières exportations de brut de l'Iran depuis deux mois, d'après la même source.

La veille, Téhéran avait affirmé que le blocus américain, imposé mi-avril en réponse au contrôle iranien du détroit d'Ormuz, avait été levé, sans confirmation à ce stade par Washington.

. Le pétrole sous les 80 dollars

Après avoir déjà nettement reculé ces derniers jours, le baril de Brent, référence mondiale du brut, se maintenait mercredi sous la barre des 80 dollars mais faisait du surplace en raison de la situation au Liban.

. Signature de l'accord vendredi en Suisse

Photo aérienne prise le 10 mai 2024 de l'hôtel de luxe du Bürgenstock, où doit être signé l'accord Iran/Etats-Unis ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La cérémonie de signature se déroulera dans un hôtel de luxe du Bürgenstock, une montagne surplombant le lac de Lucerne (centre), selon le ministère suisse des Affaires étrangères.

Y participeront le négociateur en chef iranien Mohammad Bagher Ghalibaf et le vice-président américain JD Vance, et d'après ce dernier, possiblement Donald Trump.

Les trois hommes ont déjà signé électroniquement le document, "très général", d'environ "une page et demi" selon JD Vance.

. Ouverture complète du détroit d'Ormuz attendue dans la foulée

Donald Trump a annoncé la réouverture complète du détroit d'Ormuz dans la foulée de la signature. Une étape très attendue par les marchés mondiaux tant le verrouillage de ce passage stratégique a paralysé le trafic maritime mondial et fait flamber les prix de l'or noir.

Une incertitude demeure sur les "frais de service" que compte désormais encaisser l'Iran au passage de navires, alors que les Etats-Unis voudraient qu'il reste gratuit.

. 60 jours pour s'attaquer aux questions qui fâchent

Après la signature - et normalement la publication du fameux protocole d'accord - les deux camps devraient se retrouver directement à la table des négociations pour rentrer dans le détail, et aborder les questions les plus délicates comme le nucléaire iranien ou la levée des sanctions américaines asphyxiant l'économie iranienne.

Ils se sont donné deux mois pour parvenir à un accord final.