Warren Buffett quitte son poste de président de Berkshire ; il est remplacé par son fils Howard

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(Reformulation du premier paragraphe; commentaires de Buffett et d'un analyste, détails concernant Berkshire et la succession, fortune de Buffett, contexte, paragraphes 2 à 10, 13, 17 à 19, 26 à 29)

* Berkshire nomme Warren Buffett président d'honneur

* Son fils Howard Buffett lui succède à la présidence

* Abel a pris la tête de Berkshire en tant que directeur général début 2026

* La “prime Buffett” a déjà presque entièrement disparu

par Manya Saini et Jonathan Stempel

Warren Buffett a quitté vendredi ses fonctions de président de Berkshire Hathaway BRKa.N , mettant ainsi un terme à plus de six décennies passées à bâtir ce conglomérat et à s'imposer comme l'investisseur sans doute le plus vénéré au monde.

Buffett, âgé de 96 ans, a été nommé président d'honneur, tandis que son fils aîné, Howard Buffett, 71 ans, administrateur depuis 1993, devient président non exécutif.

Ce changement intervient près de neuf mois après que Warren Buffett a quitté ses fonctions de directeur général, cédant les rênes à son bras droit de longue date, Greg Abel. Warren Buffett reste administrateur.

Surnommé “l’Oracle d’Omaha”, Warren Buffett a transformé Berkshire, une entreprise textile de Nouvelle-Angleterre en difficulté, en un conglomérat valant 1.100 milliards de dollars. Il a promu une philosophie d’investissement axée sur la valeur qui a influencé des générations d’investisseurs et de dirigeants, avec une simplicité qui le rendait accessible et lui a valu l’affection du public à travers le monde.

“Le temps finit toujours par l’emporter. Il s’est toutefois montré généreux avec moi,” a déclaré M. Buffett dans une lettre aux actionnaires. “Après plus de soixante ans de carrière, j’occupe toujours le meilleur poste au monde. Peu de personnes de mon âge peuvent en dire autant, et je n’ai jamais été aussi serein face à ce que l’avenir me réserve.”

L’empire de Berkshire comprend l’assurance automobile GEICO , la compagnie ferroviaire BNSF, une multitude d’entreprises dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et de la distribution, la marque de glaces Dairy Queen, ainsi que des marques historiques telles que les couteaux Ginsu et l’encyclopédie World Book.

Elle détient également des actions pour plusieurs centaines de milliards de dollars, notamment dans Apple AAPL.O , American Express AXP.N , Alphabet (la société mère de Google) GOOGL.O et Coca-Cola KO.N . Berkshire fait figure d’exception au sein d’un club d’entreprises valant plus d’un billion de dollars, dominé par les géants de la technologie.

L'action Berkshire a progressé de 0,4% dans l'après-midi.

La décision de M. Buffett s'inscrit dans la continuité d'une transition à la tête de l'entreprise qui dure depuis plusieurs années, et la réduction de son rôle n'était pas une surprise.

Le milliardaire n’a pas donné de nouveaux détails sur son état de santé, mais a indiqué avoir récemment vu son arrière-petit-fils âgé d’un an, qui “se déplaçait un peu plus vite” que lui.

“La question n’était pas de savoir si cela arriverait, mais quand. Buffett s’est retiré avec élégance,” a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management à Brookfield, dans le Wisconsin. “Cela ressemble davantage à l’aboutissement d’une succession soigneusement planifiée qu’à un changement soudain de garde.”

ABEL AFFIRME QUE HOWARD BUFFETT PRÉSERVERA LES VALEURS

L’influence de Buffett s’est étendue bien au-delà de Berkshire, façonnant des générations de dirigeants d’entreprise et d’investisseurs en mettant l’accent sur la vision à long terme, l’allocation disciplinée du capital et une gestion sans détours.

Les investisseurs se tournaient vers Buffett, fervent défenseur du capitalisme américain, pour trouver réconfort et conseils en période de turbulences économiques et géopolitiques. Ses week-ends annuels dédiés aux actionnaires attiraient des dizaines de milliers de personnes à Omaha pour célébrer Berkshire et renforcer leurs propres convictions.

“La culture que Warren a bâtie et les valeurs qu’il a défendues resteront au cœur de Berkshire, et Howard en sera le gardien,” a déclaré Abel vendredi.

Le titre de président émérite est un titre honorifique généralement décerné aux fondateurs, dirigeants et administrateurs à la retraite afin de reconnaître leurs services et leur influence durable.

Bien que la nomination prévue d’Abel au poste de directeur général ait été annoncée en 2021, Buffett a surpris beaucoup de monde en annonçant en mai 2025 qu’il se retirerait de ses fonctions de directeur général.

Berkshire a indiqué que M. Buffett continuerait à apporter son jugement et son point de vue précieux en tant qu’administrateur.

Selon le magazine Forbes, la fortune de M. Buffett s’élève à environ 145 milliards de dollars. Elle aurait été bien plus importante s’il n’avait pas fait don de plus de la moitié de ses actions Berkshire à des œuvres caritatives depuis 2006.

“RESTER SIMPLE”

Contrairement à son père, Howard Buffett, surnommé Howie, n’exercera pas de fonction de direction en tant que président du conseil d’administration, et sa principale responsabilité consistera à préserver la culture d’entreprise de Berkshire.

Cette culture consiste notamment à laisser les entités opérationnelles de Berkshire gérer leurs affaires courantes sans ingérence de la direction, même si Abel est largement considéré comme plus enclin que Warren Buffett à remédier aux baisses de performance.

Howard Buffett avait sa propre définition de la culture de Berkshire.

“Ce n’est pas sorcier,” a-t-il déclaré au Wall Street Journal en janvier 2025. “La culture, c’est de rester simple, de faire ce qu’il faut faire sans s’encombrer de choses superflues, de traiter les gens équitablement, de respecter ses dirigeants et ses actionnaires. Il faut leur annoncer les mauvaises nouvelles d’emblée, être honnête.”

Abel, âgé de 64 ans, supervise directement plusieurs secteurs d’activité de Berkshire, tandis que le vice-président Ajit Jain supervise le secteur de l’assurance et que le président nouvellement nommé, Adam Johnson, supervise les filiales chargées de la consommation, des services et de la vente au détail.

Depuis qu’il est devenu directeur général, Abel a commencé à se faire la main sur Berkshire, notamment en dépensant 16,8 milliards de dollars en deux jours pour racheter le promoteur immobilier Taylor Morrison et renforcer la participation de Berkshire dans Alphabet.

Berkshire a clôturé le mois de juin avec une trésorerie de 364,7 milliards de dollars, un niveau quasi record, ce qui donne à Abel toute latitude pour acquérir davantage d’entreprises et d’actions.

Jeudi, l’action Berkshire affichait un retard d’environ 11 points de pourcentage par rapport à l'indice S&P 500 .SPX en 2026.

La société se négocie à près de 1,5 fois sa valeur comptable, c'est-à-dire ses actifs moins ses passifs. De nombreux observateurs estiment que la “prime Buffett” intégrée au cours de l'action a entièrement ou en grande partie disparu.

“Auparavant, l’entreprise était dirigée par un investisseur de valeur de renom, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui,” a déclaré Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research. “Il incombe désormais à Greg d’apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant la stratégie d’allocation du capital de Berkshire, maintenant que Warren Buffett n’est plus vraiment impliqué.”