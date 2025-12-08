 Aller au contenu principal
Warner Bros Discovery s'envole alors que Paramount Skydance fait une offre hostile de 108,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery WBD.O sont en hausse de 5,5 % à 27,51 $ avant le marché

** Paramount lance une offre publique d'achat au comptant pour acquérir Warner Bros Discovery au prix de 30 dollars par action

** L'offre représente une valeur d'entreprise de 108,4 milliards de dollars et une valeur des capitaux propres de 74,35 milliards de dollars

** Les actions de Paramount Skydance ont augmenté de 4,3 %, tandis que les actions de Netflix ont légèrement baissé dans les échanges avant la cloche

** WBD a conclu un accord d'acquisition de 72 milliards de dollars avec Netflix la semaine dernière

