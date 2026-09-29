Warner Bros Discovery recule après qu'Argus a abaissé sa recommandation à « Vendre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Argus Research abaisse la recommandation sur Warner Bros. Discovery WBD.O à « Vendre »

** L'action WBD recule légèrement en pré-ouverture à 30,86 dollars

** La société de courtage estime que l'écart entre le cours de l'action WBD et l'offre de rachat de 31 dollars par action de Paramount Skydance PSKY.O s'est pratiquement comblé

** Le récent règlement du procès antitrust intenté par les procureurs généraux de plusieurs États ouvre la voie à l’acquisition de la société par PSKY et ne laisse que peu de marge de hausse à WBD, selon la société de courtage

** La note moyenne des 21 analystes est « conserver »; leur objectif de cours médian est de 31 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre a progressé d’environ 7 % depuis le début de l’année