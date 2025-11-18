Warner Bros Discovery en hausse ; Paramount déclare que le rapport sur l'offre de 71 milliards de dollars pour WBD est "catégoriquement inexact"

(Mises à jour)

18 novembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery

WBD.O augmentent de 2,7 % à 23,34 $, Paramount Skydance

PSKY.O de 1,8 % à 16,02 $

** PSKY déclare que le rapport de Variety sur la formation d'un consortium d'investissement avec le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, l'Autorité d'investissement du Qatar et l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi pour soumettre une offre totale de 71 milliards de dollars pour WBD est "catégoriquement inexact "

** Chacun des fonds apporterait 7 milliards de dollars, soit un total de 21 milliards de dollars; PSKY avancerait 50 milliards de dollars pour l'acquisition de WBD, avait déclaré Variety

** PIF, QIA et ADIA n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** WBD a progressé de plus de 25 % et PSKY de plus de 45 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture