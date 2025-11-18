Warner Bros Discovery en hausse après l'annonce d'une offre de 71 milliards de dollars de la part de Paramount et de fonds souverains arabes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery WBD.O augmentent de 5,6 % à 24,02 $, Paramount Skydance PSKY.O de 2 % à 16,04 $ ** PSKY a formé un consortium d'investissement avec le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, l'Autorité d'investissement du Qatar et l'Autorité d'investissement d'Abu Dhabi pour soumettre une offre totale de 71 milliards de dollars pour WBD, rapporte Variety

** Chacun des fonds apporterait 7 milliards de dollars, soit un total de 21 milliards de dollars; PSKY avancerait 50 milliards de dollars pour l'acquisition de WBD, selon le rapport, citant des sources

** PSKY s'est refusé à tout commentaire, tandis que PIF, QIA et ADIA n'ont pas répondu immédiatement lorsqu'ils ont été contactés par Reuters

** WBD a progressé de plus de 25 % et PSKY de plus de 45 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture