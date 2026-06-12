Warburg Pincus va acquérir la société japonaise J.S.B. dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les annonces officielles et les détails) par Kane Wu et Anton Bridge

Warburg Pincus prévoit de lancer une offre publique d'achat pour acquérir le fournisseur japonais de logements étudiants J.S.B. 3480.T pour 1,2 milliard de dollars, a déclaré vendredi la société américaine de capital-investissement.

Warburg Pincus proposera 9 000 yens (56,19 $) par action J.S.B. L'offre publique d'achat se déroulera du 15 juin au 27 juillet.

Warburg Pincus a déclaré avoir déjà obtenu des accords de cession de la part des principaux actionnaires de J.S.B. concernant cette offre.

J.S.B. soutient l'offre publique d'achat et recommande à ses actionnaires de céder leurs actions, a déclaré la société japonaise dans un communiqué.

J.S.B. marquerait la première opération de privatisation de Warburg Pincus au Japon depuis l'ouverture de son bureau à Tokyo en 2025.

La société américaine a recruté en 2024 Takashi Murata, ancien banquier chez Goldman Sachs , au poste de directeur pour le Japon et de codirecteur de l'immobilier en Asie. Depuis il a élargi l'équipe locale à plus de 10 professionnels de l'investissement.

En avril dernier, Warburg Pincus a investi dans Tokyo Beta, une société spécialisée dans les logements locatifs abordables, par l'intermédiaire de son fonds immobilier asiatique, comme l'avait annoncé la société à l'époque.

(1 $ = 160,1600 yens)