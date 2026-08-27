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Walmart se lance dans la mode féminine
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 16:54
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Walmart fait part du lancement de Scenario, une nouvelle marque de mode féminine. Disponible dès maintenant dans les magasins Walmart et sur Walmart.com, la collection de 280 articles couvre les vêtements, les chaussures, les bijoux, les sacs à main et les accessoires, la grande majorité des articles étant proposée à moins de 25 USD.

"Nous sommes en train de démocratiser la mode. Scenario apporte à Walmart un point de vue féminin, moderne et bohème, avec un style et une qualité incroyables à un prix exceptionnel", affirme Denise Incandela, vice-présidente exécutive de la mode chez Walmart US.

Selon Walmart, des recherches ont révélé qu'environ une femme sur cinq identifie le "bohème" comme l'une de ses principales préférences stylistiques, tandis que les prévisions de tendances et les analyses des commerçants renforcent l'attrait durable du style bohème moderne.

Le numéro un mondial de la grande distribution explique y avoir vu l'opportunité de traduire cette esthétique en une "collection accessible, avec un point de vue distinctif, féminin et expressif, tout en restant suffisamment naturelle pour la vie quotidienne".

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