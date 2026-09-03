Walmart s'associe à Dunkin' pour livrer café et donuts à domicile

Walmart a annoncé jeudi que ses clients pourraient bientôt se faire livrer un café et des beignets de la chaîne Dunkin' en passant leurs commandes en ligne suite à un partenariat conclu avec Inspire Brands, la maison mère de l'enseigne.

Dans un communiqué, le géant américain de la distribution précise que le service va d'abord être déployé à partir des 150 points de vente Dunkin' situés à l'intérieur des magasins Walmart, avant d'être étendu à la majorité des 10 000 établissements Dunkin' exploités hors de ses supermarchés aux Etats-Unis.

Concrètement, les utilisateurs pourront passer commande auprès de Dunkin' depuis l'application ou le site web de Walmart, en même temps qu'ils procéderont à leurs courses.

Un service similaire existait déjà avec Subway, qui propose de livrer ses sandwiches via le réseau de Walmart en moins de 30 minutes.

Simplifier la vie des clients

L'option Dunkin' apparaîtra automatiquement dans l'onglet restaurants de l'application Walmart, en fonction de l'adresse de livraison saisie. Les clients pourront ensuite consulter le menu disponible, personnaliser leurs commandes de boissons et de nourriture, puis régler l'ensemble en une seule transaction.

La chaîne de cafés va ainsi pouvoir s'appuyer sur l'important maillage de Walmart, qui compte plus de 4 000 magasins aux États-Unis, principalement des "supercentres" combinant grande surface alimentaire et articles de consommation courante. Le groupe estime qu'environ 90% de la population américaine réside à moins de 16 kilomètres d'un point de ses magasins.

"L'avenir du commerce réside dans la capacité à répondre aux besoins des clients quel que soit l'endroit où ils se trouvent et à leur simplifier au maximum la vie", a justifié Greg Cathey, le responsable des commandes e-commerce chez Walmart. "En étendant la livraison de repas bien au-delà de nos magasins, nous proposons une offre inégalée", a-t-il souligné.

A la Bourse de New York, l'action Walmart progressait de 1,5% jeudi matin dans le sillage de ces annonces, signant l'une des meilleures performances de l'indice Dow Jones.