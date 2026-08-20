Walmart relève ses prévisions annuelles après un 2T meilleur qu'attendu

Le géant américain de la grande distribution Walmart a relevé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice décalé, grâce au remboursement de droits de douane indûment prélevés en 2025 et à un deuxième trimestre meilleur qu'attendu.

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Le groupe, qui avait anticipé au trimestre précédent un ralentissement de son activité sur la seconde partie de l'année, a indiqué jeudi qu'il utilisait en priorité les droits de douane reversés pour agir sur ses prix.

"Nos équipes ont effectué un autre bon trimestre et nous continuons de progresser constamment dans les moteurs de valeur à long terme pour l'entreprise", a commenté John Furner, PDG de Walmart, cité dans un communiqué.

"Notre croissance depuis plusieurs années dans l'e-commerce démontre que les clients choisissent Walmart à cause de nos prix, de notre rapidité et de la praticité sur un large éventail de produits", a-t-il poursuivi.

Les ventes sur internet ont en effet maintenu leur expansion marquée au deuxième trimestre (mai à juillet), progressant de 23% au niveau mondial.

Au total, son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 5,9% sur un an à 187,93 milliards de dollars quand le consensus des analystes de Factset tablait sur 186,62 milliards (+3,8%).

Le distributeur a également fait mieux qu'anticipé en matière de bénéfice net, qui ressort à 6,37 milliards de dollars sur le trimestre. Le consensus était de 5,95 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, variable de référence pour les marchés, il s'établit à 81 cents pour un consensus de 74 cents.

Le groupe de Bentonville (Arkansas), qui avait confirmé ses prévisions annuelles au trimestre précédent malgré un bond de 7% de son chiffre d'affaires, a finalement décidé de se montrer plus optimiste.

Ses ventes annuelles devraient gonfler de 4% à 5% (+3,5% à +4,5% auparavant) et son bénéfice d'exploitation à données comparables est attendu en hausse de 7% à 8,5% (+6% à 8% auparavant).

Le bénéfice par action annuel, hors éléments exceptionnels, devrait se situer entre 2,80 et 2,87 dollars (2,75 à 2,85 dollars auparavant).

Pour le troisième trimestre, le groupe table sur une hausse de 3% à 3,75% de ses ventes et à un bénéfice net par action ajusté de 62 à 64 cents.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Walmart chutait de 6,08%.