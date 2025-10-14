Walmart progresse suite au partenariat avec OpenAI pour les achats dans ChatGPT

14 octobre - ** Les actions du géant de la distribution Walmart < WMT.N > ont augmenté d'environ 3 % à 105,17 $ ** La société annonce qu'elle s'associe avec OpenAI pour permettre aux clients de faire leurs achats directement via la fonction Instant Checkout de ChatGPT ** En juillet, Walmart a présenté des plans pour r déployer une suite de "super agents" dotés d'IA afin d'améliorer l'expérience d'achat et de rationaliser les opérations

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a augmenté de 16 % depuis le début de l'année