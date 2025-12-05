De nouvelles discussions entre Ukrainiens et Américains prévues ce vendredi à Miami, selon Kiev

Le chef de la délégation ukrainienne Roustem Oumerov (c,d) et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio (c,g) accompagné de Steve Witkoff et Jared Kushner, lors d'une réunion à Hallandale Beach, en Floride, le 30 novembre 2025 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

De nouveaux entretiens entre Ukrainiens et Américains sont prévus ce vendredi à Miami en Floride pour discuter du plan américain visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, a indiqué à l'AFP un responsable à Kiev.

"Oui, une nouvelle réunion est attendue aujourd'hui", a déclaré Oleksandre Bevz, conseiller du chef de la présidence ukrainienne. Il a précisé que le négociateur en chef de Kiev, Roustem Oumerov, était sur place.

Un responsable américain sous couvert de l'anonymat avait indiqué mercredi que l'émissaire américain de Donald Trump, Steve Witkoff, ainsi que le gendre du président américain, Jared Kushner, allaient rencontrer M. Oumerov jeudi en Floride.

Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence ukrainienne, a souligné sur X que si "le processus diplomatique se déroule principalement en coulisses, (...) les positions sont claires". "L'Ukraine veut la fin de la guerre et est prêt à des discussions", a-t-il dit.

Photo fournie par l'agence russe Sputnik, de l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff (g), et du gendre du président américain Jared Kushner, lors d'une rencontre au Kremlin avec le président russe Vladimir Poutine, le 2 décembre 2025 à Moscou ( POOL / Kristina Kormilitsyna )

Depuis la présentation du plan américain il y a bientôt trois semaines, plusieurs sessions de pourparlers ont eu lieu avec les Ukrainiens à Genève et en Floride pour tenter d'amender le texte en faveur de Kiev.

Le document a aussi été présenté mercredi au président russe Vladimir Poutine lors d'une visite à Moscou de l'émissaire américain Steve Witkoff et du gendre du dirigeant américain, Jared Kushner.

Peu de détails ont filtré sur ce plan amendé, alors qu'une version initiale a été perçue par Kiev comme étant largement favorable à la Russie.

Après la rencontre à Moscou, le Kremlin a assuré que des progrès ont été réalisés mais qu'il restait "beaucoup de travail" pour aboutir à un règlement du conflit lancé en 2022.

En attendant, l'armée russe a poursuivi vendredi son avancée sur le front, revendiquant la prise de la localité de Bezimenné dans la région orientale de Donetsk, où se concentrent les combats.

Une femme marche dans une rue non éclairée lors d'une panne de courant à Lviv, le 3 décembre 2025,en Ukraine ( AFP / Sergei GAPON )

L'armée de l'air ukrainienne a de son côté rapporté que la Russie a tiré 137 drones sur l'Ukraine au cours de la nuit, dont 80 ont été abattus.

Plusieurs régions restent confrontées à des coupures d'électricité après les frappes russes ayant visé les installations énergétiques ces dernières semaines, selon le ministère de l'Energie.