 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

États-Unis: Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en décembre - Michigan
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 19:03

Un client paie avec un billet de dix euros dans un marché local à Nice

Un client paie avec un billet de dix euros dans un marché local à Nice

Le moral des ménages américains s'améliore plus que prévu en décembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a progressé à 53,3 ce mois-ci après 51,0 en novembre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 52,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a en revanche baissé à 50,7 ce mois-ci après 51,1 le mois précédent et alors que le consensus attendait 51,3.

Celle des perspectives a progressé à 55,0 contre 51,0 en novembre et un consensus qui l'attendait à 51,2.

Les anticipations d'inflation à un an sont ressorties à 4,1% contre 4,5% un mois plus tôt.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank