L'Europe termine sans direction après une série de données US

Le reflet d'un tableau numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé sur une note hésitante vendredi, les investisseurs digérant une série de données et anticipant une nouvelle baisse des taux d'intérêt américains la semaine prochaine, ce qui a redonné aux investisseurs le goût du risque en ce début de mois.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,09% à 8.114,74 points vers. À Francfort, le Dax a avancé de 0,66% et à Londres, le FTSE 100 abandonné 0,45%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une hausse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,04% et le Stoxx 600 a grappillé 0,01%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 0,42% et le CAC 40 a abandonné 0,10%

Les marchés d'actions ont entamé le mois de décembre avec plus de confiance grâce à la politique monétaire américaine, les investisseurs s'attendant largement à une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) afin de soutenir, en particulier, un marché du travail menacé par le ralentissement.

Les données publiées vendredi n'ont pas beaucoup changé ces perspectives : selon l'outil FedWatch de CME, les opérateurs estiment à 87% la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion des 9 et 10 décembre.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) "core", la mesure que la banque centrale privilégie généralement en matière d'inflation, est ressorti à 2,8% en septembre, moins que prévu (2,9%), ce qui a contribué à maintenir les paris sur les taux pratiquement inchangés, même si le retard dans la publication de cet indicateur, affecté par la fermeture prolongée de l'administration américaine, a quelque peu réduit son intérêt pour les investisseurs.

Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques de CPRAM, note que ce chiffre s'accompagne d'un rythme de croissance de la consommation nettement plus faible en 2025 que sur les deux années précédentes.

"L'indice d'inflation le plus suivi par la Fed, c'est-à-dire le 'core PCE', sort en dessous des attentes à 2,8%, soit nettement en dessous de la prévision des membres du FOMC pour la fin d'année 2025 (3,1%). Cela va clairement dans le sens d'une baisse de taux en décembre mais aussi de la poursuite du cycle de baisses en 2026, surtout avec la morosité des chiffres de la consommation", dit-il dans une note publiée vendredi.

Le moral des consommateurs américains s'est pour sa part amélioré début décembre, ceux-ci anticipant également un ralentissement de l'inflation au cours de la prochaine année à 4,1%, contre 4,5% à la fin novembre, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

En Europe, les investisseurs ont recu une série de données macroéconomiques vendredi, parmi lesquelles figurent les chiffres définitifs de la croissance dans la zone euro, qui a été révisée à la hausse et renforce l'idée que la Banque centrale européenne (BCE) n'est pas pressée de baisser à nouveau ses taux.

François Villeroy de Galhau, membre du comité de politique monétaire de l'institut de Francfort, a par ailleurs déclaré lors d'une conférence que la BCE devait garder toutes les options ouvertes lors de ses prochaines réunions, les risques à la baisse sur l'inflation étant aussi importants que ceux à la hausse.

Les investisseurs ont également tourné leur regard vers la France, où les députés ont adopté vendredi de justesse en deuxième lecture la partie consacrée aux recettes du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, ouvrant la voie à une adoption du texte d'ici la fin de l'année.

VALEURS

À Paris, Alstom a progressé de 4,9% après que Citigroup a relevé sa recommandation sur le titre.

Derichebourg s'est envolé de plus de 16% après que le prestataire français de services aux entreprises a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux prévisions.

Ailleurs en Europe, Swiss Re a reculé de 6,5% après l'annonce de ses objectifs financiers pour 2026, qui ont déçu les investisseurs.

UBS a fini sur une hausse de 4%, alors que trois sources ont dit à Reuters que le gouvernement suisse s'apprêtait à assouplir une partie d'un ensemble de mesures réglementaires qui pourraient contraindre la banque à augmenter son capital de 24 milliards de dollars.

A WALL STREET

La Bourse de New York progresse légèrement vendredi, les investisseurs analysant le rapport sur l'inflation PCE.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,25%, le Standard & Poor's 500 0,20% et le Nasdaq Composite 0,13%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le déficit commercial de la France s'est établi à 3,918 milliards d'euros à fin octobre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

La production industrielle française a enregistré une légère baisse de 0,1% en octobre, conformément aux attentes, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont augmenté plus que prévu en octobre, a déclaré vendredi l'Office fédéral des statistiques.

En Allemagne, la reprise économique restera modérée l'année prochaine en raison des difficultés des exportations et du ralentissement du commerce mondial, selon les prévisions de l'Institut économique allemand (IW) dont Reuters a pris connaissance vendredi.

CHANGES

Le dollar, qui reste proche de son plus bas niveau en cinq semaines, gagne 0,08% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,13% à 1,1628 dollar.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain progressent légèrement, les investisseurs consolidant leurs positions avant la baisse des taux d'intérêt attendue de la Fed la semaine prochaine.

Celui des Treasuries à dix ans prend 2,9 points de base à 4,1370%, tandis que celui de son homologue à deux ans avance de 3,1 points de base à 3,5624%.

Les rendements des obligations souveraines de la zone euro ont augmenté vendredi, à la fin d'une semaine où les titres de dette à très long terme ont subi l'une de leurs plus fortes baisses en trois mois, les investisseurs restant préoccupés par les finances publiques.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 2,9 points de base à 2,7995%. Le deux ans a quant à lui gagné 2,4 points de base à 2,0988%.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a obtenu vendredi la majorité absolue au Parlement allemand pour son projet de loi sur les retraites, qui garantit le maintien des pensions à leur niveau actuel, malgré les contestations de certains membres de son parti conservateur.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a pris 1,0 point de base à 3,5314%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère hausse vendredi, soutenus par l'enlisement des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, même si leur progression est limitée par les craintes d'une surabondance de l'offre.

Le Brent prend 0,68% à 63,69 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,64% à 60,05 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)