États-Unis: L'inflation PCE accélère à 2,8% sur un an en septembre
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 19:01

Des chariots sont visibles à l'entrée d'un hypermarché Auchan à Saint-Sébastien-sur-Loire

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté sur un an en septembre conformément aux attentes, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a avancé de +2,8% en rythme annuel, après +2,7% en août. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +2,8%.

Il a avancé sur un mois à +0,3%, en ligne avec les attentes, et après +0,3% en août.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à 2,8% en septembre, moins que prévu (+2,9%) et après +2,9% en août.

Sur un mois, il ressort à +0,2% en septembre, en ligne avec les attentes (+0,2%) et après +0,2% en août.

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains sont restées stables (0,0%) en septembre, après +0,2% (révisé) en août.

Les revenus des ménages ont avancé de +0,4% en septembre, après +0,4% en août, plus que prévu (+0,3%).

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

