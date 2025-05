Walmart face à l'incertitude des droits de douane

(AOF) - Walmart a déclaré au premier trimestre un bénéfice par action de 61 cents contre 58 cents attendu. Le bénéfice net s'élève à 4,45 milliards de dollars sur la période, contre 5,1 milliards un an plus tôt. Les ventes nettes ont augmenté de 2,5 % à 165,6 milliards de dollars, ressortant légèrement inférieures aux prévisions. Les ventes comparables aux États-Unis ont progressé de 4,5 %, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,94 %.

" Nous ferons de notre mieux pour maintenir nos prix aussi bas que possible, mais compte tenu de l'ampleur des droits de douane, même aux niveaux réduits annoncés cette semaine, nous ne pouvons pas absorber toute la pression étant donné la réalité des marges serrées du secteur de la distribution ", a déclaré le PDG Doug McMillon.

En raison de l'incertitude entourant les droits de douane, la firme américaine n'a pas livré de prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre. " Avec une vision à plus long terme sur l'ensemble de l'année, nous pensons pouvoir bien naviguer et atteindre nos objectifs annuels ", a précisé le groupe.

Walmart maintient ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices pour l'exercice 2026, tablant sur un bénéfice ajusté par action compris entre 2,50 et 2,60 dollars pour l'exercice se terminant en janvier 2026, et anticipant une hausse des ventes comprise entre 3 % et 4 %.

