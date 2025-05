WallStreet: euphorie absolue, ignore flambée +10Pts des taux information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 23:56









(CercleFinance.com) - Wall Street célèbre frénétiquement l'apaisement des tensions entre Washington et Pékin sur le dossier commercial.



En effet, après un weekend de tractations entre leurs délégations respectives à Genève, les Etats-Unis et la Chine devraient suspendre une partie de leurs droits de douane prohibitifs pour une période de 90 jours.



Les droits de douane appliqués à la Chine devraient néanmoins s'établir à 30% (contre 145%) et ceux appliqués par Pékin seraient de 10% (contre 125%).



Les détails de l'accord ne sont pas connus mais les investisseurs -qui payent depuis 4 semaines sans marquer le moindre temps mort le scénario d'une reprise des négociations- font comme s'il s'agissait d'une divine surprise survenant au moment où les marchés touchaient le fond de la désespérance.

Alors qu'il avaient déjà repris entre 15 et 22% et effacé toutes leurs pertes depuis le 2 avril (annonces de Trump sur les 'tarifs'), ou même avaient retrouvé leurs meilleurs niveaux depuis le 25 mars.



Car chaque séance de hausse -même les jours où les 'stats' US étaient mauvaises- étant mise sur le compte des 'espoirs d'un accord'.



Il aurait pu se produire un phénomène de 'fait accompli' mais c'est tout l'inverse : les indices US ont fini au plus haut, du jour, du mois de mai, et même depuis 2 mois !

Le Dow Jones a explosé de 2,8%, le S&P-500 de 3,25% à 5.845, l'indice Nasdaq s'est littéralement enflammée de 4,35%, dans le sillage d'un indice 'SOXX' littéralement en éruption avec +7,3% dans le sillage de Microchip +10,2%, ON-Semi (+8,9%), Applied Materials (+8%) ou encore de Nvidia et Broadcom (+6,43%) ou AMD (+5,2%).



Cette fois-ci, Wall Street n'évolue plus à ses niveaux de fin mais de fin février ou de début mars : entre 70 et 80% des pertes depuis les sommets ont été effacées.

C'est la reprise en 'V' la plus spectaculaire du 21ème siècle et les actions américaines gravitent désormais à des niveaux bien supérieurs à ce qu'ils étaient 4 semaines avant les annonces de Trump.



Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a salué les annonces du weekend, soulignant que 'les différences de positions n'étaient peut-être pas aussi grandes qu'on le pensait'.



Et pourtant, 30% de 'tarifs' sur les importations chinoises pendant encore 90 jours, cela va avoir un fort impact inflationniste.



L'impact sur les prix plus un climat de 'risk-on' univoque (jamais les particuliers n'ont été à ce point investis et avec autant de levier depuis l'an 2000), font flamber les rendements obligataires, celui des Treasuries à dix ans évoluant au-delà de 4,47% (+9Pts de base), le '30 ans' grimpe de +7Pts vers 4,9050%, le '2 ans' qui affiche +13Pts (!) renoue avec les 4,00%... et en termine à 4,0100%.

Ce sont les pires niveaux observés depuis le 11 avril, ou le 21 février.



L'espoir d'un compromis entre la Chine et les Etats-Unis occulte même les +40Pts du '2 ans' depuis le début du mois et permet au dollar de gagner +2% face au Yen et +1,5% à l'euro (qui reflue vers 1,1080$).



Dans ce contexte d'euphorie tous azimuts, le baril le WTI progresse de +3,3% vers 63$ sur le NYMEX.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.