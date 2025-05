La Bourse de Paris en petite hausse après l'inflation américaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a gagné 0,30% mardi, à l'issue d'une séance marquée par le ralentissement de l'inflation aux Etat-Unis en avril, alimentant les espoirs de baisses de taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed).

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40 a gagné 23,73 points, à 7.873,83 points, reprenant son souffle au lendemain d'une forte progression de 1,37% (+106,35 points). Depuis le 1er janvier, le CAC 40 a gagné 6,68%.

Les investisseurs se sont tournés mardi vers la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui a légèrement ralenti en avril, s'établissant à +2,3% sur un an, contre +2,4% en mars, selon le ministère américain du Travail. Il s'agit du rythme d'inflation le plus faible depuis février 2021.

Les analystes s'attendaient à ce que cet indice reste, comme en mars, à +2,4% sur un an, selon le consensus publié par MarketWatch.

Les données d'inflation pour avril étaient attendues par les investisseurs, ce mois correspondant à l'entrée en vigueur des hausses de droits de douane imposées par Trump.

"Dans l'ensemble, nous pensons qu'il est encore trop tôt en avril pour constater des effets des droits de douane et rien dans le rapport ne saute aux yeux. Les prix de l'habillement, une catégorie plus sensible aux pressions des droits de douane, ont même enregistré une baisse des prix", écrivent les économistes de Barclays dans une note.

"Cela dit, nous pensons que les droits de douane pourraient commencer à affecter les prix dans les mois à venir, avec un pic au cours de l'été", estiment-ils.

Le rapport sur l'inflation aux Etats-Unis "fait écho à la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) la semaine passée, après que son président, Jerome Powell, a mis en garde contre un risque d'inflation et de hausse du chômage plus élevés", a commenté Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique pour Lombard Odier IM.

"Finalement, avec une inflation plus faible qu'attendu, cela desserre une des deux contraintes qui pèsent sur la Fed pour baisser ses taux cette année et l'enjeu est de savoir si elle pourra le faire plusieurs fois dans l'année", a-t-il poursuivi.

La Fed laisse ses taux dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50% depuis décembre, faute de pouvoir prévoir où va l'économie américaine face à la tempête douanière déclenchée par Trump.

STMicroelectronics recherché

La perspective de possibles baisses de taux au cours de l'année a soutenu le secteur technologique, gourmand en investissement et pour qui l'amélioration des conditions de financement est importante.

A la cote parisienne, STMicroelectronics a gagné 2,87% à 23,31 euros.

