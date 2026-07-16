WALLIX : WALLIX superforme dans des marchés attentistes / Objectifs 2026 confirmés

Revenu mensuel récurrent (MRR) en progression de +19,4% au 30 juin 2026 ;

Chiffre d'affaires du 1 er semestre en hausse de +14,2%, à 20,6 M € , dont 81% de revenus récurrents (+7 points en 1 an) ;

Confirmation des objectifs financiers 2026 : hyper-croissance des revenus récurrents, résultat d'exploitation et free cash-flow positifs sur l'exercice 2026 ;

Des moteurs de croissance solides : conquête des Grands Comptes, intelligence artificielle, réglementation et souveraineté.

Paris, 16 juillet 2026 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce son activité non auditée du 1 er semestre 2026.

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Dans un contexte géopolitique qui reste tendu, particulièrement dans l'industrie européenne, la cybersécurité confirme son rôle stratégique dans la résilience des organisations et la souveraineté des données. Face à la multiplication des menaces qui visent les systèmes d'information et les environnements industriels, la nécessité de protéger des actifs numériques de plus en plus nombreux se reflète dans notre activité du premier semestre avec une hausse de près de 20% de nos revenus récurrents. Elle est portée par une dynamique qui reste forte, un modèle de revenus structurellement plus solide, alors même que nos relais de croissance n'ont pas encore pleinement contribué à l'activité.

Au-delà de cette performance, notre marché bénéficie de tendances de fonds puissantes, portées par le renforcement des exigences de souveraineté numérique et l'entrée en application progressive de réglementations telles que DORA et NIS2. Cette dernière constitue un véritable accélérateur de marché, en élargissant significativement le périmètre des organisations soumises à des exigences renforcées en matière de cybersécurité. En France, l'un des derniers États membres de l'Union européenne à ne pas avoir transposé la directive, son application effective ouvrira un marché adressable élargi, notamment sur les entreprises de taille intermédiaire ou les organisations publiques essentielles.

Ces évolutions réglementaires sont amplifiées par la montée en puissance de l'intelligence artificielle qui accroît les besoins de sécurisation et de gouvernance des identités non humaines. Identités machine, agents autonomes, comptes de service, agents IA s'étendent dans les systèmes d'information, et multiplient les accès en temps réel vers des systèmes critiques, et ce, avec des niveaux de risque élevés. Ceci renforce les enjeux de contrôle, de traçabilité et de conformité qui accompagnent le déploiement d'une IA soutenable et responsable.

Dans ce contexte, WALLIX en tant qu'acteur de référence européen du PAM, continue d'étendre sa plateforme unifiée et certifiée de PAM WALLIX One, bientôt augmentée à l'IA, pour accompagner les organisations dans la gestion de leurs utilisateurs humains et non humains, avec un ancrage fort dans les secteurs critiques, les secteurs publics et les environnements industriels à la recherche d'autonomie numérique.

Notre modèle rentable et notre structure financière saine nous offrent par ailleurs la flexibilité nécessaire pour poursuivre notre ambition d'enrichir notre offre, en particulier autour des technologies d'intelligence artificielle et d'éventuelles opportunités de consolidation du marché. »

14 ème trimestre consécutif d'hyper croissance du MRR

Malgré un environnement complexe, le revenu mensuel récurrent [1] (MRR) enregistre une croissance de +19,4% sur 12 mois, à 2,8 M€, Le revenu annuel récurrent (ARR) s'élève ainsi à 33,1 M€ à fin juin 2026.

Graphe historique du MRR disponible dans le doculent PDF

Même si tous les moteurs de croissance ne produisent pas encore pleinement leurs effets, l'ensemble des zones stratégiques du Groupe affiche un taux d'hyper-croissance :

Données non auditées, en k€ 30 juin 2025 30 juin 2026 Variation MRR total 2 309 2 756 +19,4% dont France 1 379 1 646 +19,4% dont EMEA hors France 899 1 084 +20,6%

En France , alors que l'activité ne bénéficie pas encore de la mise en application de NIS2, le MRR au 30 juin 2026 ressort en hausse de +19,4%, porté par la poursuite de la migration des clients existants d'un modèle de licences perpétuelles vers un modèle de souscriptions et la bonne dynamique des petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur des transports et des technologies.

, alors que l'activité ne bénéficie pas encore de la mise en application de NIS2, le MRR au 30 juin 2026 ressort en hausse de +19,4%, porté par la poursuite de la migration des clients existants d'un modèle de licences perpétuelles vers un modèle de souscriptions et la bonne dynamique des petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur des transports et des technologies. Le segment Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) hors France enregistre une croissance de son MRR de +20,6% au 30 juin 2026. La région Moyen-Orient Afrique, deuxième zone la plus importante après la France, maintient toujours une excellente performance avec une croissance de près de +30%, particulièrement dans le secteur public et les Utilities . Après un premier trimestre freiné par le contexte politique, le Moyen-Orient enregistre un rebond de son activité au deuxième trimestre, retrouvant une dynamique conforme à la normale. La région Europe (hors France) est en hausse de plus de +16%, sans encore bénéficier des effets de la structuration des équipes en Europe du Nord, destinée à accélérer la pénétration du segment des Grands Comptes.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 20,6 M€ au 1 er semestre 2026, en hausse de +14,2%. La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) est en nette progression et totalise 81% du chiffre d'affaires consolidé au 1 er semestre 2026 (contre 74% au 1 er semestre 2025).

Le rythme d'acquisition commerciale est resté dynamique au 1 er semestre 2026 avec 183 nouveaux contrats signés sur la période. Au 30 juin 2026, WALLIX gérait un portefeuille de 4 090 contrats actifs avec un taux de rétention de plus de 95%, un puissant levier de ventes additionnelles.

Leviers de croissance solides et objectifs 2026 confirmés

WALLIX bénéficie de leviers de croissance solides qui soutiennent la visibilité de son développement à moyen et long terme.

Le renforcement des exigences réglementaires comme NIS2, DORA ou IEC 62443 accroît les besoins des organisations en matière de cybersécurité et favorise les investissements dans des solutions conformes et souveraines. Les enjeux de souveraineté numérique deviennent un critère de sélection majeur, en particulier pour les administrations et les opérateurs d'infrastructures critiques. Dans ce contexte, WALLIX, unique acteur européen reconnu par Gartner® au sein du Magic Quadrant™ des solutions de Privileged Access Management (PAM), bénéficie d'un positionnement différenciant en tant qu'acteur européen de référence, disposant de certifications dans plusieurs pays d'Europe et d'une expertise historique des environnements industriels (OT) et des secteurs dits essentiels.

L'essor de l'intelligence artificielle redéfinit par ailleurs les besoins en gestion des identités et des accès. Le développement massif des agents IA et des identités non humaines (Non-Human Identities – NHI) entraîne une augmentation exponentielle du nombre d'identités à administrer et à sécuriser. Le marché des NHI devrait ainsi quadrupler d'ici 2030 pour atteindre près de 8 milliards de dollars, tandis que celui des agents IA est attendu à environ 47 milliards de dollars. Dans un environnement où les identités non humaines pourraient représenter jusqu'à cent fois le nombre d'identités humaines, la sécurisation de leurs accès est un enjeu stratégique. WALLIX anticipe cette évolution grâce à l'acquisition récente de Malizen, à l'intégration de capacités d'UEBA (User and Entity Behavior Analytics) au sein de sa plateforme et à une architecture unifiée prête à intégrer progressivement de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. Son partenariat avec Inria renforce également sa capacité à développer des technologies d'IA souveraines, en ligne avec les attentes des marchés européens.

Enfin, le développement des équipes Enterprise en Europe du Nord et la signature de partenariats stratégiques avec les principaux global systems integrators constitueront de nouveaux moteurs de croissance dès 2026 et permettront d'accélérer la pénétration du marché des Grands Comptes. Le renforcement de l'organisation channel , l'arrivée d'une Vice-Présidente dédiée, la certification BSI, ainsi que la signature récente de deux partenariats avec des Global System Integrators (GSI) constituent des catalyseurs importants pour accélérer la pénétration de WALLIX auprès des Grands Comptes en Europe du Nord.

A plus court terme, la dynamique enregistrée au 1 er semestre permet à WALLIX de confirmer son objectif d'hyper croissance de ses revenus récurrents associé à un résultat d'exploitation et un free cash-flow positifs sur l'ensemble de l'exercice. Cette trajectoire de croissance rentable renforce la flexibilité financière du Groupe.

Prochaine publication : Résultats semestriel 2026, le 8 octobre 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en toute sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 4 000 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

ANNEXES

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Données non auditées, en K€ S1 2025 S1 2026 Variation France 10 963 12 232 +11,6% EMEA hors France 6 696 8 144 +21,6% Hors EMEA 186 181 -1,4% Chiffre d'affaires total 18 010 20 562 +14,2%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUIT

Données non auditées, en K€ S1 2025 S1 2026 Part Variation Chiffre d'affaires total 18 010 20 562 100% +14,2% Dont Revenus récurrents 13 410 16 644 81,0% +24,1% Souscriptions 5 169 7 316 35,6% +41,5% Maintenance 8 241 9 328 45,0% +13,2% Revenus non récurrents 4 600 3 918 19,0% -14,8% Licences 3 829 3 165 15,4% -17,3% Services + Autres 771 753 4,0% -2,3%

[1] MRR : chiffre d'affaires récurrent mensuel de juin 2026, basé sur les contrats en vigueur à la date de clôture (indicateur non normé).