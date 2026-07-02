WALLIX : WALLIX réinvente la sécurisation des accès web en associant Remote Browser Isolation et gouvernance des accès

Paris, le 02 Juillet 2026 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de cybersécurité des identités et des accès et leader de la gestion des accès à privilèges (PAM), confirme la pertinence de sa stratégie de gouvernance unifiée des accès grâce au succès de WALLIX Web Session Manager , sa solution de sécurisation et de gouvernance des accès web lancée fin 2025. Intégré nativement à WALLIX One , la plateforme de gestion des accès à privilèges de WALLIX, Web Session Manager repose sur une technologie de Remote Browser Isolation (RBI) permettant d'isoler les sessions web dans un environnement sécurisé afin de réduire significativement les risques liés à la navigation et aux accès web sensibles. Au-delà de la protection offerte par le RBI, la solution WALLIX Web Session Manager applique aux ressources accessibles via navigateur les mêmes standards de contrôle, de supervision et de traçabilité que ceux historiquement réservés aux accès à privilèges.

Une stratégie de gouvernance unifiée validée par le marché

Applications métiers, consoles cloud, portails partenaires et interfaces industrielles sont désormais accessibles depuis un navigateur web. Longtemps considéré comme un simple outil de navigation, celui-ci est devenu un point d'accès stratégique au système d'information, la majorité des accès aux ressources critiques transitant aujourd'hui par le web. Cette évolution n'a pas simplifié la gouvernance des accès. Bien au contraire, elle repose souvent sur un empilement de technologies et de solutions hétérogènes qui complexifie l'administration, multiplie les zones d'ombre et réduit la visibilité des équipes de sécurité sur les usages comme sur les risques. WALLIX Web Session Manager répond à cet enjeu en combinant les bénéfices du Remote Browser Isolation avec les mécanismes de contrôle, d'authentification forte, de supervision et de traçabilité issus de la gestion des accès à privilèges. Chaque session web est exécutée dans un navigateur isolé, empêchant les contenus potentiellement malveillants d'atteindre le poste utilisateur, tout en conservant un contrôle complet des accès et des actions réalisées.

Grâce à WALLIX One, les organisations bénéficient ainsi d'une gouvernance centralisée de leurs accès numériques critiques au sein d'une plateforme unique, cohérente et alignée avec les principes du Zero Trust, contribuant également à répondre aux exigences réglementaires telles que NIS2, DORA ou IEC 62443.

La pertinence de cette vision est aujourd'hui reconnue par le marché. Dans son Leadership PAM Compass 2026 , le cabinet d'analyste indépendant KuppingerCole souligne notamment la capacité innovante de WALLIX Web Session Manager à sécuriser les accès web depuis des navigateurs standards tout en garantissant une expérience totalement transparente pour les utilisateurs.

Des références clients qui confirment la valeur de l'approche

Quelques mois seulement après son lancement, WALLIX Web Session Manager s'est imposé auprès d'organisations parmi les plus exigeantes en matière de cybersécurité, de conformité et de résilience opérationnelle. La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) a ainsi déployé WALLIX Web Session Manager en complément de son infrastructure WALLIX PAM afin de renforcer le contrôle de ses portails d'administration et garantir une supervision fine des accès web dans ses environnements métier. Dans l'industrie, un acteur majeur du secteur nucléaire a également retenu la solution pour sécuriser ses accès critiques dans un contexte particulièrement sensible. D'autres organisations telles que NHS Bristol (Santé -UK), Arcelor Mital (Industrie sidérurgique – FR), Colas Digital (filiale digitale de Bouygues -FR) ou bien encore France Télévisions (Media – FR) ont également choisi Web Session Manager au sein de leur plateforme WALLIX One pour protéger leurs consoles cloud, leurs applications SaaS stratégiques ou encore les interfaces d'administration de leurs équipements critiques.

« Les usages numériques évoluent plus vite que les modèles de sécurité traditionnels. Nos clients ont besoin d'une approche capable de sécuriser leurs accès web, cloud et IT sans multiplier les outils ni complexifier les opérations. Avec Web Session Manager, nous répondons à cette attente en intégrant la sécurisation des usages web, basé sur du RBI, au cœur de leur stratégie de gouvernance des accès. Avec notre plateforme WALLIX One, les organisations disposent d'une plateforme unique pour gouverner leurs identités, leurs accès et leurs usages numériques, un enjeu devenu essentiel pour renforcer leur résilience opérationnelle, répondre aux exigences réglementaires et accompagner leur transformation numérique en toute confiance », déclare Wadiha El Batti , Product Management Director de WALLIX.

À propos de WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX, coté depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité des identités et des accès, leader dans la gestion des accès privilégiés (PAM), qui aide les organisations à renforcer leur sécurité et leur souveraineté numérique. Ancrée dans les valeurs européennes de sécurité et de liberté, et reconnue pour l'excellence technologique de sa plateforme WALLIX One par les plus grandes sociétés d'analyse, WALLIX soutient plus de 4 000 organisations à travers le monde. Sa mission est simple : protéger les identités, l'accès et les privilèges dans tous les environnements informatiques et OT, offrant aux organisations la liberté d'évoluer avec confiance dans un monde numérique plus sécurisé.

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