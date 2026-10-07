WALLIX : WALLIX lance Sovereign Identity Access et place la maîtrise des identités au coeur de la souveraineté numérique

Paris, France – 7 octobre 2026, WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité spécialisé dans la gestion de l'identité et de l'accès (IAM) et leader reconnu en gestion des accès privilégiés (PAM), annonce le lancement de WALLIX Sovereign Identity Access [1] . Face à l'accélération des dépendances technologiques, à la multiplication des cybermenaces et aux nouvelles exigences réglementaires, cette nouvelle offre européenne de gestion des identités et des accès est conçue pour renforcer la résilience des organisations tout en préservant leur autonomie numérique.

Cette annonce s'inscrit dans une conviction forte de WALLIX : la souveraineté numérique ne consiste pas à supprimer toutes les dépendances, mais à maîtriser celles qui conditionnent la capacité d'une organisation à opérer.

Redonner un sens opérationnel à la souveraineté

La souveraineté numérique est souvent réduite à une question de localisation des données ou d'origine des fournisseurs. Pour WALLIX, l'enjeu est plus large : une organisation souveraine est avant tout une organisation capable de poursuivre ses activités critiques malgré les évolutions de son environnement technologique, réglementaire ou géopolitique.

La souveraineté devient ainsi une composante essentielle de la résilience opérationnelle. Et les identités et les accès en constituent désormais l'un des principaux points de contrôle. Qu'il s'agisse d'utilisateurs, de partenaires, de sous-traitants, de systèmes industriels ou d'agents IA, la capacité à contrôler qui accède à quoi, quand et selon quelles règles devient stratégique.

WALLIX Sovereign Identity Access : une nouvelle génération de gestion des identités

WALLIX Sovereign Identity Access permet aux organisations de sécuriser et maîtriser les identités numériques et leurs accès, de leur création à leur suppression, tout en gardant le contrôle de leur infrastructure et de leurs données d'identité. Les services de la solution permettent de vérifier l'identité des utilisateurs grâce à l'authentification multifacteur (MFA), de simplifier leur accès aux applications grâce au Single Sign-On (SSO) et d'accéder à différents environnements sans multiplier les identités et les comptes grâce à la fédération des identités. Les droits évoluent avec l'utilisateur, de son arrivée à son départ, afin que chacun dispose, à tout moment, des accès dont il a besoin.

Cette maîtrise s'étend à l'infrastructure elle-même. Conçue pour s'intégrer aux environnements existants et disponible avec le même socle fonctionnel en SaaS ou entièrement on-premises, WALLIX Sovereign Identity Access laisse à chaque organisation le choix d'opérer son système d'identité et de conserver ses données selon ses propres contraintes. Une approche concrète de la souveraineté : maîtriser ses dépendances critiques pour préserver sa liberté de choix et sa capacité à opérer, quelles que soient les évolutions de son environnement.

Une réponse aux environnements les plus sensibles

Conçue pour les administrations, les infrastructures critiques, les industriels, les opérateurs de services essentiels et les organisations fortement réglementées, WALLIX Sovereign Identity Access répond à une évolution de fond : la cybersécurité ne consiste plus seulement à se protéger, mais aussi à maîtriser les dépendances technologiques qui conditionnent la continuité des activités.

Cette exigence de résilience se renforce en Europe sous l'effet des réglementations et des politiques de cybersécurité, notamment NIS2, DORA ou encore le Cyber Resilience Act, qui accordent une place croissante à la gestion des risques liés aux fournisseurs, aux chaînes d'approvisionnement et aux services technologiques critiques. En France, cette dynamique s'inscrit également dans les orientations portées par l'État en faveur d'une meilleure maîtrise des dépendances numériques critiques et du contrôle des fonctions essentielles de sécurité [2] , afin de renforcer la résilience des organisations face aux risques cyber, réglementaires et géopolitiques. Pour répondre à ces enjeux, WALLIX Sovereign Identity Access peut, dans les environnements les plus sensibles, être déployée entièrement on-premises, sans dépendre d'une infrastructure cloud externe. Les identités, les données d'authentification et les journaux d'audit restent ainsi sous le contrôle direct de l'organisation. La solution peut également fonctionner dans des environnements isolés, déconnectés ou air-gapped , afin de préserver la continuité des fonctions d'identité critiques.

« Les cyberattaques qui ont touché nos ministères et de nombreuses entités publiques et privées ont atteint cette année en France un record avec plus de 43 Millions de comptes utilisateurs volés. Dans un climat géopolitique tendu, les entités essentielles et importantes en Europe ainsi que les opérateurs de donnée sensibles sont ciblés. Elles doivent renforcer leur niveau de protection et leurs accès. Les travaux d'investigation menés par l'ANSSI sur les incidents récents à la DGFIP et d'autres Ministères font notamment apparaître des faiblesses importantes sur la gestion des identités et l'authentification. C'est pour lutter face à ce problème que WALLIX Sovereign Identity Access se positionne de manière concrète. Cette solution a été conçue pour et avec un Ministère régalien dans l'optique de concilier ses besoins de cybersécurité et de protection des données sensibles, les contraintes opérationnelles au quotidien d'environnements parfois complexes, en adéquation avec les usages des utilisateurs qu'ils soient agents, informaticiens ou prestataires internes et externes. L'offre de Wallix historiquement accessible en mode SAAS est désormais délivrée on-premise, de manière souveraine et flexible. Elle permet aux entités essentielles et importantes de réduire leur dépendance vis à vis de solutions extra européennes ainsi qu'aux risques de "kill switch". WALLIX Sovereign Identity Access est un moyen de reprendre le contrôle d'une fonction clé au coeur des organisations : la gestion des identités numériques » déclare Jean-Noël de Galzain, CEO de WALLIX .

À propos de WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX, coté depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité des identités et des accès, leader dans la gestion des accès privilégiés (PAM), qui aide les organisations à renforcer leur sécurité et leur souveraineté numérique. Ancrée dans les valeurs européennes de sécurité et de liberté, et reconnue pour l'excellence technologique de sa plateforme WALLIX One par les plus grandes sociétés d'analyse, WALLIX soutient plus de 4 000 organisations à travers le monde. WALLIX protège les identités, les accès et les privilèges dans les environnements IT et OT afin de permettre aux organisations d'évoluer en toute confiance dans un monde numérique plus sécurisé.

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[1] https://www.wallix.com/wp-content/uploads/2026/10/DATASHEET_2026_WALLIX_SID_ACCESS_FR.pdf

[2] https://www.wallix.com/LIVRE_ORANGE_DE_LA_SECURITE_NUMERIQUE.pdf : guide opérationnel pour la mise en œuvre de la feuille de route des efforts prioritaires en matière de sécurité numérique de l'état 2026-2030