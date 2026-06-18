WALLIX : WALLIX et Inria signent un partenariat stratégique pour développer la prochaine génération d'IA souveraine en cybersécurité

Paris, 18 juin 2026 – À l'occasion de VivaTech 2026, WALLIX, acteur européen de référence de la cybersécurité des identités et des accès, et Inria, l'institut national de recherche dans les sciences et technologies du numérique, annoncent la signature d'un partenariat stratégique destiné à accélérer le développement d'une intelligence artificielle de confiance appliquée pour la cybersécurité des identités et des accès.

Photo dans le document PDF avec de gauche à droite : Bruno Sportisse, Président-directeur général d'Inria, Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, Jean-Noël de Galzain, Président-directeur général de WALLIX.

Cette collaboration s'appuiera sur des projets de recherche, des défis technologiques, des démonstrateurs et des initiatives d'innovation conjointes.

Les travaux porteront notamment sur l'analyse comportementale des identités, la gouvernance intelligente des accès, les identités non humaines, la conformité continue et les systèmes d'IA de confiance.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des collaborations déjà engagées entre les deux acteurs, notamment autour de le startup Malizen, issue du Centre Inria de l'Université de Rennes et intégrée au sein de WALLIX.

Une coopération renforcée entre recherche publique et industrie pour accélérer l'innovation en IA de confiance pour la cybersécurité

Dans un contexte marqué par l'intensification et la sophistication des cybermenaces, la multiplication des identités numériques et des enjeux croissants de souveraineté, ce partenariat, amorcé à travers le dispositif Etincelles porté par la DGE, associe recherche publique et expertise industrielle française pour faire émerger une nouvelle génération de solutions d'IA souveraine. Il illustre concrètement la réussite de cette initiative visant à connecter PME innovantes et acteurs de la recherche, au service de la compétitivité et de la souveraineté numérique.

L'objectif est de renforcer la capacité des organisations à s écuriser leurs systèmes d'information , à maîtriser leurs accès critiques et à répondre aux exigences croissantes de conformité et de résilience.

Premier partenariat stratégique d'Inria avec un acteur de la filière française de la cybersécurité, cette annonce s'inscrit dans la politique de transfert d'Inria, pour renforcer l'impact de la recherche publique sur le tissu économique national. Le parcours de Malizen , startup issue des travaux de recherche menés au sein du Centre Inria de l'Université de Rennes, aujourd'hui intégrée chez WALLIX, illustre la force des dynamiques collectives (recherche avec les universités, entrepreneuriat technologique avec Inria Startup Studio, partenariats industriels) pour construire des leaders français du numérique répondant aux enjeux du marché.

Des travaux de recherche appliqués à la cybersécurité des identités et des accès intelligents

Le partenariat sera structuré autour de projets de recherche, de défis technologiques, de démonstrateurs et d'initiatives d'innovation conjointes.

Les travaux porteront notamment sur :

l'analyse comportementale des identités humaines et non humaines afin de détecter les anomalies et signaux faibles de compromission ;

humaines et non humaines afin de détecter les anomalies et signaux faibles de compromission ; la gouvernance intelligente des accès et la réduction automatisée des privilèges excessifs ;

et la réduction automatisée des privilèges excessifs ; la sécurisation des identités non humaines (comptes techniques, API, services, automatisations, workloads) ;

(comptes techniques, API, services, automatisations, workloads) ; la mise en œuvre de mécanismes de conformité continue et automatisée , avec génération de preuves d'audit en temps réel ;

, avec génération de preuves d'audit en temps réel ; le développement de modèles d'IA de confiance, robustes, explicables et frugaux, adaptés aux environnements sensibles ou contraints.

Les équipes travailleront également sur le développement de systèmes d'aide à la décision intégrant des principes d'IA de confiance afin de renforcer l'efficacité des équipes de cybersécurité tout en réduisant la charge opérationnelle.

« Face à la sophistication croissante des cybermenaces et à l'accélération de l'adoption de l'intelligence artificielle, il est essentiel de développer des technologies de confiance qui conjuguent performance, transparence et souveraineté. La récente coupure de Claude Fable 5 et Mythos 5, les deux modèles d'intelligence artificielle les plus puissants d'Anthropic, sur simple injonction d'une puissance étrangère, nous rappelle notre dépendance aux technologies extra-européennes, ainsi que l'urgence de bâtir des alternatives européennes fortes. Le partenariat entre Inria et WALLIX porte cette ambition: développer des technologies de cybersécurité et d'IA nativement sécurisées, indépendantes et au meilleur niveau mondial. Nous sommes convaincus que la liberté numérique repose sur deux piliers indissociables : la sécurité et l'indépendance. En associant l'excellence scientifique d'Inria à l'expertise industrielle de WALLIX, nous contribuons à construire les solutions de cybersécurité pour les organisations européennes qui ont besoin d'évoluer librement dans un monde numérique plus sûr. ». » exprime Jean-Noël de Galzain, Président-directeur général de WALLIX.

« Ce partenariat illustre pleinement la mission d'Inria : renforcer notre écosystème public et privé par la recherche et l'innovation dans le numérique. En rapprochant la recherche publique et un fleuron de notre filière industrielle du numérique, au croisement de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, nous contribuons concrètement à la souveraineté numérique de la France. » ajoute Bruno Sportisse, Président-directeur général d'Inria.

Contacts presse

WALLIX :

Déborah SCHWARTZ - dschwartz@actus.fr

Loreline DESCORMIERS - ldescormiers@wallix.com

Déborah SCHWARTZ - dschwartz@actus.fr Loreline DESCORMIERS - ldescormiers@wallix.com Inria :

Magalie QUET - magalie.quet@inria.fr

À propos de WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité et un leader européen reconnu de la gestion des accès privilégiés (PAM). WALLIX accompagne les organisations publiques et privées dans la sécurisation de leurs identités et de leurs accès, afin de renforcer leur résilience opérationnelle, leur conformité et leur autonomie numérique. La plateforme unifiée WALLIX One protège aujourd'hui plus de 4 000 organisations à travers le monde. Elle permet de sécuriser les identités, les accès utilisateurs et les privilèges au sein des environnements numériques (IT) et industriels (OT), afin de donner aux entreprises la liberté d'opérer en toute sécurité et d'évoluer librement dans un monde numérique toujours plus complexe et interconnecté.

À propos d'Inria

Inria, la souveraineté numérique par la recherche et l'innovation

Inria, Institut national de recherche dans les sciences et technologies du numérique, est en appui de l'État pour les stratégies nationales de recherche et d'innovation du numérique en tant qu'Agence de programmes. Inria mène plus de 300 projets de recherche et d'innovation avec ses 3500 scientifiques, ingénieurs et personnels d'appui, en partenariat avec les universités et l'écosystème numérique

(entreprises, entrepreneurs, acteurs publics).

Ensemble, nous explorons des domaines clés comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'informatique quantique, le Cloud, la transformation numérique de la santé, les jumeaux numériques ou encore les technologies numériques pour la défense.

Nous construisons des solutions concrètes telles que des logiciels, des startups technologiques, des partenariats avec les entreprises du tissu national et des formations de pointe.

Notre objectif : l'impact scientifique, technologique et industriel au service de la souveraineté numérique de la France.