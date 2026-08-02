Incendies: situation stable dans le Var et en Gironde, les pompiers poursuivent leurs efforts

Un véhicule de pompiers au milieu d'une végétation en partie détruite par un incendie à Lège-Cap-Ferret, en Gironde, le 1er août 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

La vigilance reste de mise dimanche matin sur le front des incendies, les pompiers poursuivant la surveillance des reprises et le traitement des braises encore vivaces dans le Var et en Gironde, où les zones touchées par les flammes n'ont pas évolué dans la nuit.

"Il n'y a pas d'évolution du périmètre du feu, donc les pompiers poursuivent dimanche matin le travail des points chauds et le traitement des lisières", a indiqué à l'AFP le préfet du Var, Simon Babre.

Dans ce département, le nouvel incendie qui a démarré vendredi, au sud de l'important brasier fixé il y a quatre jours près du massif du Gros Bessillon, a parcouru environ 1.800 hectares, a précisé le préfet.

Un camion de pompiers au milieu d'une végétation en partie détruite par un incendie à Lège-Cap-Ferret, en Gironde, le 1er août 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Au total, environ 6.300 hectares de ce secteur de la "Provence verte", entre mer Méditerranée et gorges du Verdon ont été parcourus par les flammes. Quelque 2.500 personnes ont dû être évacuées.

Les habitants des cœurs de villages de Montfort-sur-Argens et Correns "ont été déconfinés", a ajouté M. Babre. Ces derniers sont désormais autorisés à emprunter la route départementale, qui avait été fermée et n'avait été rouverte que pour les secours, selon la préfecture.

Près de 1.500 pompiers restent déployés sur le secteur, appuyés de moyens aériens pour contenir l'évolution du feu par des verrous et éviter que l'incendie ne s'approche du cœur des communes de Correns, Carcès, Montfort-sur-Argens et Val.

Vue aérienne depuis un hélicoptère de la sécurité civile montrant un camion de pompiers sur une route à Le Porge, en Gironde, le 31 juillet 2026 ( POOL / Sarah Meyssonnier )

C’est le quatrième brasier d'ampleur qu'affrontent les pompiers depuis le 19 juillet dans le centre du Var, territoire de vignes, de champs d'oliviers et de villages de pierre claire typiques.

Le département du Var, coutumier des feux, se rapproche de l'année 2021, lors de laquelle il y avait eu 6.841 hectares brûlés sur l’ensemble de la saison.

"Vigilance rouge"

En Gironde, où le mégafeu a dévoré 42.000 hectares en l'espace de dix jours, "la situation reste stable" dimanche matin, a écrit la préfecture du département.

"Le feu est contenu dans son périmètre malgré des secteurs actifs persistants sur Lège et Le Porge", deux communes dont les habitants n'ont pas encore pu regagner leurs foyers, a-t-elle ajouté dans un point de situation.

Si le mégafeu, fixé depuis samedi, "n'évolue plus", il n'est toutefois pas "éteint", a-t-elle rappelé, en soulignant que "le niveau de vigilance feux de forêt reste en rouge".

Selon le capitaine Nicolas Braz, officier de communication du SDIS 33, "il y a eu des reprises de feu à la marge dans les foyers encore actifs" durant la nuit de samedi à dimanche.

Les pompiers vont poursuivre dimanche des actions de forestage, ce qui consiste notamment à ouvrir des passages, couper la végétation et créer des pare-feux, ainsi que des actions de traitement des lisières, a-t-il expliqué au téléphone à l'AFP.

Des renforts du Mécanisme européen de protection civile sont attendus dimanche et lundi, avec l'arrivée de sapeurs-pompiers ukrainiens, lituaniens et polynésiens.

Un camion de pompiers dans la forêt du Grand Crohot, à Lège-Cap-Ferret, en Gironde, le 1er août 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Des moyens aériens "conséquents" restent mobilisés, dont dix avions Air Tractor et un avion Dash, pour "poursuivre dans la même dynamique positive", a ajouté l'officier.

Parmi les 224.000 personnes évacuées au plus fort de la crise en Gironde, 208.000 au total ont été autorisées à retourner chez elles.

Un "coordinateur national" rattaché à Matignon va être nommé pour piloter le chantier de la reconstruction dans les zones sinistrées par les feux, qui ont brûlé plus de 117.000 hectares de forêt en France depuis le début de l'année, a annoncé le Premier ministre Sébastien Lecornu à La Tribune Dimanche.