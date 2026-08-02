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Incendie dans un entrepôt en Moselle: la préfecture appelle quelque 30.000 habitants à se confiner
information fournie par AFP 02/08/2026 à 13:27
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La préfecture de Moselle a appelé les habitants d'Amnéville et de quatre communes adjacentes, soit 30.000 personnes en tout, à se confiner en raison d'un incendie dans un entrepôt classé Seveso "seuil bas" ( AFP / Fred TANNEAU )

La préfecture de Moselle a appelé les habitants d'Amnéville et de quatre communes adjacentes, soit 30.000 personnes en tout, à se confiner en raison d'un incendie dans un entrepôt classé Seveso "seuil bas" ( AFP / Fred TANNEAU )

La préfecture de Moselle a appelé dimanche les habitants d'Amnéville et de quatre communes adjacentes, soit 30.000 personnes en tout, à se confiner en raison d'un incendie dans un entrepôt classé Seveso "seuil bas".

"Par mesure de précaution, il est demandé aux habitants de Gandrange, Amnéville, Vitry-sur-Orne, Clouange et Rombas de demeurer confinés jusqu'à nouvel ordre", a écrit la préfecture dans un communiqué.

L'incendie concerne un entrepôt de 500 m2 sur le site de la société Safe, dans la zone industrielle de Gandrange.

Près d'une centaine de pompiers ont été déployés sur place, avec une cinquantaine d'engins, a précisé à l'AFP le Centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis) de Moselle.

"Compte tenu notamment de la présence de produits chimiques, les mesures de confinement doivent impérativement continuer à être respectées", a indiqué sur Facebook le maire de Gandrange, Quentin Bigot.

Il a relayé les consignes de la préfecture: "Restez chez vous. Fermez portes et fenêtres. Evitez toute sortie et tout déplacement non indispensable. Ne vous approchez en aucun cas de la zone de l'incendie."

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