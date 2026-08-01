Pour les sapeurs-pompiers épuisés, le réconfort d'un bon repas

France's fires have sparked a volunteer movement, with many rushing to help put out the flames or feed the firefighters ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Huîtres, crêpes ou crevettes... Alors qu'ils luttent contre le feu le plus dévastateur en France depuis 1949, en Gironde, des sapeurs-pompiers s'octroient une pause méritée, attablés devant des produits du terroir, servis avec enthousiasme par une armée de bénévoles, soucieux de leur apporter "réconfort" et "énergie".

"Si quelqu'un a des huîtres, il les apporte", explique Florian Gazeau, volontaire dans un poste de repos improvisé près de la station balnéaire de Lanton, où des dizaines de pompiers se font offrir par des producteurs locaux une grande variété de mets.

"Nous avons des liens étroits avec les ostréiculteurs, les chasseurs et les agriculteurs, qui font tous partie intégrante du tissu régional", ajoute ce spécialiste en communication de 32 ans, licencié en raison de l'incendie.

Un pompier tend un masque à un volontaire alors qu’ils luttent contre un incendie de forêt à Lanton, à l’est du bassin d’Arcachon et à l’ouest de Bordeaux, le 29 juillet 2026 ( AFP / Ed JONES )

A quelques mètres, sa mère, Béatrice, s’affaire à servir des crêpes généreusement garnies d’une épaisse couche de pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes. En plus d’être un "réconfort" après une dure journée passée en première ligne, elles permettent aux pompiers d’avoir "plus de force", dit-elle.

Contraints de fermer en raison du mégafeu de Gironde - qui a ravagé plus de 42.000 hectares depuis le 22 juillet et obligé 224.000 personnes à évacuer -, de nombreux restaurants ont contribué à l'effort de solidarité en fournissant une partie des produits utilisés pour les repas des pompiers.

"100 kg de crevettes"

Des pompiers se reposent avec des bouteilles d'eau pendant une pause au cours des opérations de lutte contre un incendie de forêt près de Lanton, dans le sud-ouest de la France, le 29 juillet 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

"Un restaurateur nous a donné 100 kg de crevettes", raconte Jean-Pierre, un traiteur. "Sinon, tout cela aurait été gaspillé", résume-t-il à l'AFP, tout en remuant une casserole en métal d'un mètre de diamètre remplie de ratatouille.

Non loin, un autre bénévole sert des fines lamelles de carpaccio de bœuf cru d’un rouge rubis.

Au total, près de 3.300 pompiers sont ainsi nourris par une armée de bénévoles à travers le département, dans des dizaines de communes où sont installées des cantines improvisées, du simple "food truck" à de véritables cuisines en plein air.

Des bénévoles aident les pompiers à lutter contre un incendie de forêt à Lanton, le 29 juillet 2026 ( AFP / Ed JONES )

Au buffet du poste de commandement central de Lège-Cap-Ferret, à 15 km à vol d'oiseau au sud-ouest de Lanton, la cantine de fortune est installée dans un gymnase. Deux grands plateaux de traiteur sont nécessaires pour contenir les fromages artisanaux qui s’effritent ou fondent sur le métal chaud pour le plus grand plaisir des pompiers.

"C’est grandiose; voilà ce que les pompiers nous disent", confie Anne-Marie, précisant disposer d’une équipe de plusieurs dizaines de personnes travaillant par roulement, 24 heures sur 24, et d’une chambre froide pour stocker la montagne de dons périssables.

Pour le dessert, madeleines et mirabelles ont un franc succès, tout comme des beignets glacés américains.

"Ça nous aide à tenir"

Un pompier s'hydrate à l'aide d'une gourde lors des opérations de lutte contre un incendie de forêt près de Lanton, dans le sud-ouest de la France, le 29 juillet 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

"Les gens nous donnent tout : de l’eau, de la nourriture", détaille à l'AFP le pompier Cyril Venière. "Ça nous aide à tenir", confie-t-il.

Outre l’eau, indispensable pour supporter les heures passées à transpirer sous une chaleur étouffante, son camion de pompiers est rempli à ras bord de gâteaux, de compotes de fruits et d’autres dons généreux.

"C'est pour eux qu'on le fait, ils pourraient même nous donner leur maison", estime quant à lui le pompier Teddy Rousselet.

Pour beaucoup de donateurs, très reconnaissants, cela va de soi de nourrir ces hommes.

Les pompiers ont sauvé "non seulement notre maison, mais aussi nos locaux professionnels", témoigne Manu Goncalves, qui distribue des portions de poulet rôti ainsi que les courgettes de ses voisins, en compagnie de son fils Théo et de sa nièce Manon.

Des pompiers se reposent avec des bouteilles d'eau pendant une pause au cours des opérations de lutte contre un incendie de forêt près de Lanton, dans le sud-ouest de la France, le 29 juillet 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Nous sommes là depuis le début", ajoute M. Goncalves, qui vient du Porge, ville où environ 12% des bâtiments ont été réduits en cendres. Et il compte bien rester "jusqu’à ce que les flammes aient disparu".

A Mérignac, ville périphérique de Bordeaux, deux sapeurs-pompiers sont morts en intervention lors d'un virulent feu de forêt survenu le 21 juillet, la veille du départ du mégafeu de Gironde.