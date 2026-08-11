Wallix renforce ses capitaux propres

L'éditeur européen de logiciels de cybersécurité spécialisé dans la gestion des identités et des accès a annoncé la montée à son capital de la société d'investissement NextStage AM. L'opération s'est effectuée via la conversion de l'intégralité des obligations souscrites en 2023 en 312 499 actions nouvelles.

Avec cette opération, les capitaux propres de Wallix vont être renforcés à hauteur de 5 millions d'euros, avec une réduction de la dette du même montant.

L'ensemble de ces ressources consolidées permettra à Wallix de poursuivre sa trajectoire de croissance et d'asseoir sa position de plateforme européenne souveraine dans la cybersécurité.