La Banque de France anticipe une croissance modeste de 0,2% du PIB au troisième trimestre

La Banque de France anticipe 0,2% de croissance du produit intérieur brut (PIB) français au troisième trimestre, soutenue par un dynamisme des services marchands, mais plusieurs aléas dont de nouvelles vagues de chaleur pourraient peser sur cette prévision, selon une enquête publiée mardi.

( AFP / FRANCK FIFE )

Le PIB progresserait ainsi, entre juillet et septembre, au même rythme qu'au trimestre précédent mais cette prévision reste "sujette à une incertitude importante", précise la Banque de France.

L'effet de nouvelles vagues de chaleur pourrait la remettre en cause selon l'institution indépendante, alors que la sécheresse continue de s'aggraver en France et que deux tiers des nappes phréatiques présentent des niveaux sous les normales début août.

La banque centrale mentionne aussi d'autres facteurs d'incertitude, notamment la situation au Moyen-Orient ou le manque de données disponibles à mi-trimestre.

La prévision est légèrement plus optimiste que la plus récente de l'Insee, diffusée en juin, et qui table sur une croissance du PIB de 0,1% au troisième trimestre.

L'activité a continué de progresser en juillet dans l'industrie mais à un rythme ralenti et inférieur aux attentes des chefs d'entreprises, selon cette enquête qui s'appuie sur les réponses de 8.500 d'entre eux.

L'habillement-textile a notamment souffert d'une "faiblesse des ventes lors des soldes d'été", et l'aéronautique a subi un "recul ponctuel de la production" alors que des "tensions persistantes" peuvent entraver certains approvisionnements.

La production industrielle a toutefois pu compter sur des investissements technologiques, énergétiques, et dans le secteur de la défense.

"Les équipements électriques continuent de bénéficier du développement des centres de données (data centers) et de l'électrification des infrastructures", relève notamment la Banque de France.

L'activité a aussi progressé lentement dans les services marchands. Si la réparation automobile et l'hébergement tirent parti de la saison touristique, "la restauration et les loisirs sont pénalisés par les fortes chaleurs et les arbitrages de consommation".

Le bâtiment n'a pas été épargné par les vagues de chaleur répétées mais l'activité a été maintenue, notamment grâce au dynamisme du second œuvre et en particulier des travaux de climatisation, notamment à la faveur d'une demande en équipements de bâtiments publics.

Les chefs d'entreprises interrogés restent plutôt optimistes pour août dans l'industrie, le bâtiment, et, plus modérément, dans les services marchands.

La Banque de France s'attend à un rebond dans l'énergie au troisième trimestre après six mois de repli, porté par la consommation croissante d'électricité pendant les vagues de chaleur.

L'activité dans la construction continuerait son recul, estime-t-elle.