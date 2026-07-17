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Wallix accroît de plus de 14% son CA au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 08:06

Wallix affiche un chiffre d'affaires de 20,6 MEUR au 1er semestre 2026, en hausse de 14,2%, dont une part des revenus récurrents (souscriptions et maintenance) en nette progression, à 81% du chiffre d'affaires, contre 74% au 1er semestre 2025.

L'éditeur de logiciels de cybersécurité souligne que, malgré un environnement complexe, son revenu mensuel récurrent (MRR) a enregistré une croissance de 19,4% sur 12 mois, à 2,8 MEUR, portant ainsi son revenu annuel récurrent (ARR) à 33,1 MEUR à fin juin 2026.

Le rythme d'acquisition commerciale est resté dynamique au 1er semestre 2026, avec 183 nouveaux contrats signés sur la période. Au 30 juin 2026, Wallix gérait un portefeuille de 4 090 contrats actifs, avec un taux de rétention supérieur à 95%, "constituant un puissant levier de ventes additionnelles".

La dynamique enregistrée au 1er semestre permet à Wallix de confirmer son objectif d'hyper-croissance de ses revenus récurrents, associé à un résultat d'exploitation et à un free cash-flow positifs sur l'ensemble de l'exercice, une trajectoire de croissance rentable qui "renforce sa flexibilité financière".

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