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Les Bourses européennes ouvrent en baisse
information fournie par AFP 17/07/2026 à 09:09

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge vendredi, dans le sillage de New York puis des places asiatiques qui perdent pied avec de nouvelles ventes de valeurs des semi-conducteurs.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,60%, Francfort 0,62%, Londres 0,04% et Milan 0,92%.

Euronext CAC40

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