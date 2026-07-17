Stellantis: fin de la production de moteurs thermiques à Douvrin le 30 octobre

La fin de la production de moteurs thermiques à Douvrin (Pas-de-Calais), annoncée il y a un an par Stellantis, sera effective le 30 octobre, a indiqué jeudi le constructeur automobile.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La date, qui n'était pas connue même si le processus de transfert des salariés était largement engagée, a été annoncée lors d'un CSE extraordinaire réuni jeudi matin.

Selon le constructeur, depuis un an, "337 salariés ont été accompagnés vers des dispositifs de mobilité interne dans Stellantis, de mobilité externe, de plan senior".

Certains ont rejoint la gigafactory voisine ACC, qui produit des batteries pour l'automobile et dont Stellantis est actionnaire principal.

Il reste désormais moins de 50 salariés en CDI à reconvertir à Douvrin, et une cinquantaine d'intérimaires, une baisse de l'effectif qui contraint à arrêter la production, indique Stellantis.

"On avait demandé que la production continue tant qu’il restait des salariés et là on a atteint la limite. C’est conforme à ce qu’on avait convenu avec la direction", a commenté Laurent Oechsel, délégué syndical central CFE-CGC, le syndicat majoritaire.

Fondée en 1969 sous le nom de Française de Mécanique par Peugeot et la Régie Renault, Douvrin aura produit plus de 40 millions de moteurs en plus de 50 ans.