Wall Street vue sans direction, prudence face au "cessez-le-feu énergétique" Russie-Ukraine

On aperçoit un panneau de signalisation sur Wall Street, devant la Bourse de New York

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue sans direction lundi et les Bourses européennes restent dans ‌le vert à mi-séance, l'annonce faite par Washington d'un "cessez-le-feu énergétique" entre la Russie et l'Ukraine suscitant de très prudents espoirs. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall ​Street quasi stable pour le Dow Jones (+0,06%) et le Standard & Poor's-500 (+0,06%), tandis que le Nasdaq est attendu en baisse de 0,16%. À Paris, le CAC 40 gagne 0,37% à 7.831,82 points vers 11h22 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,75% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,79%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,59%, le FTSEurofirst 300 de ​0,64% et le Stoxx 600 de 0,65%.

Les investisseurs entament la semaine en évaluant l'annonce faite dimanche par Washington d'un accord de cessez-le-feu entre Moscou et Kyiv portant sur les infrastructures énergétiques. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a démenti ​cet accord, tandis que le Kremlin a déclaré lundi que les discussions à ce ⁠sujet continuaient.

Ces contradictions invitent les marchés à la prudence alors qu'une telle trêve serait à même d'apaiser quelque peu des cours pétroliers sous pression.

Au Moyen-Orient, ‌le conflit persiste et continue de peser sur le moral des marchés en l'absence d'avancées dans les négociations, Téhéran déclarant que la réponse des États-Unis à sa proposition de rouvrir le détroit d'Ormuz était "insuffisante".

Tandis qu'aucun indicateur économique majeur ne figure à l'agenda du jour, le reste ​de la semaine s'annonce riche en nouvelles données pour les ‌opérateurs, avec notamment les chiffres définitifs de l'inflation mardi en Allemagne, jeudi en France et vendredi en zone euro, en ⁠plus mercredi des prix à la consommation aux États-Unis.

Cette salve de données s'avèrera déterminante pour les opérateurs afin d'ajuster leurs prévisions à l'approche de la prochaine session de réunions de politique monétaire des principales banques centrales, fin octobre.

Selon les données LSEG, les marchés anticipent lundi un maintien des taux à 82% pour la Réserve fédérale américaine (Fed) et ⁠à 74% pour la Banque centrale ‌européenne (BCE).

Les investisseurs prévoient toutefois une hausse des taux plus tard, en décembre, à 85% pour la Fed et à 77% pour la BCE.

En ⁠parallèle, la saison des résultats du troisième trimestre s'amorce avec LVMH prévu après la clôture et les publications des grandes banques américaines à compter de mardi.

LES VALEURS À ‌SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Vallourec grimpe de 4,9% après avoir remporté un contrat majeur avec TotalEnergies pour le champ gazier d'Absheron en ⁠Azerbaïdjan.

Le secteur automobile européen bénéficie de l'accord conclu entre la Chine et l'Union européenne (UE) afin de réduire de plus ⁠de moitié les exportations chinoises de voitures ‌hybrides vers le bloc.

En France, Renault progresse de 2,0% et Forvia de 2,4%.

Ailleurs en Europe, Stellantis prend 1,9% tandis que Volkswagen grappille 0,8% après avoir annoncé une baisse de ​ses livraisons trimestrielles.

TAUX

Les marchés obligataires mondiaux restent sous surveillance, en particulier l'écart entre les rendements ‌allemands et français.

Le "spread", ou écart de rendement, entre les obligations allemandes et françaises à dix ans s'établit à 140 points de base.

Le rendement de l'OAT à dix ans prend 1,4 point de base ​à 4,8747%. Le deux ans recule de 0,8 point de base à 3,6290%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 2,1 points de base à 3,4640%. Le deux ans cède 0,9 point de base à 3,0860%.

Le rendement des Treasuries à dix ans ressort à 5,2420% et le deux ans à 4,7911%.

CHANGES

Le billet vert s'échange à ⁠un niveau proche de son plus haut depuis un an et demi, tandis que les cambistes restent sur le qui-vive avant la publication des données sur l'inflation en Europe et aux États-Unis, plus tard dans la semaine.

Le dollar gagne 0,17% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,18% à 1,1181 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent face aux doutes quant à la conclusion d'un "cessez-le-feu énergétique" entre la Russie et l'Ukraine, tandis que les tensions persistent au Moyen-Orient.

Le Brent prend 0,89% à 105,65 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,88% à 92,66 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU LUNDI 12 OCTOBRE

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines ​données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque)