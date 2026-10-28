Airbus maintient ses objectifs annuels et parie sur un bond des livraisons en fin d'année

Le logo d'Airbus est visible au siège social du constructeur aéronautique, situé à Colomiers, près de Toulouse.

Le constructeur ‌aéronautique européen Airbus a maintenu mercredi ses prévisions ​pour 2026, tout en faisant état de résultats trimestriels en demi-teinte.

Airbus a réaffirmé son objectif de livrer environ ​870 appareils commerciaux cette année, et a aussi maintenu ses objectifs ​de production.

Le groupe aura toutefois ⁠besoin d'un dernier trimestre record pour atteindre ses ‌ambitions.

Premier constructeur d'avions civils au monde, Airbus a publié un bénéfice avant intérêts et ​impôts (Ebit) ajusté de ‌1,77 milliards d'euros pour le troisième trimestre, ⁠en ligne avec les attentes des analystes d'après un consensus publié par le groupe.

Ses ventes se sont ⁠en revanche établies ‌à 17,47 milliards d'euros, inférieures aux anticipations ⁠des analystes de 17,91 milliards d'euros et en ‌baisse de 2% par rapport à la ⁠même période l'année précédente.

Airbus livre généralement davantage ⁠d'appareils lors ‌des derniers mois de l'année. L'an dernier, le groupe ​a toutefois été contraint ‌de réduire ses objectifs de livraison en décembre, du fait de difficultés ​d'approvisionnement. Ces dernières se sont récemment atténuées.

"Dans un environnement opérationnel et géopolitique complexe, nous sommes ⁠concentrés sur l'exécution de nos livraisons tout en maintenant une attention constante en matière de qualité", a déclaré le dirigeant d'Airbus Guillaume Faury dans un communiqué.

(Reportage Joanna Plucinska, Gianluca Lo Nostro et Florence Loève, édité ​par Augustin Turpin)