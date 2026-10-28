Airbus et Air France créent une coentreprise dédiée à la maintenance des composants de l'A350

Le constructeur aéronautique et la compagnie aérienne française ont créé "Alpha Component Solutions", une coentreprise détenue à parts égales, qui assure déjà contractuellement le support de plus de 500 appareils dans le monde.

Airbus et Air France-KLM exploiteront conjointement cette nouvelle structure, chargée de gérer un stock mondial mutualisé de composants pour l'A350. Elle proposera notamment des services de maintenance, de réparation et de gestion de la chaîne d'approvisionnement aux opérateurs de cet appareil.

Alpha Component Solutions s'appuiera sur les capacités de Flight Hours Services (FHS) d'Airbus et d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) pour répondre aux besoins croissants de maintenance des composants de la flotte mondiale d'A350.

La coentreprise dispose déjà d'une présence internationale lui permettant d'accompagner les opérateurs actuels et futurs, avec pour objectif d'améliorer la disponibilité des composants et la fiabilité opérationnelle des appareils.