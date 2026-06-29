Wall Street vue en nette hausse, l'Europe indécise malgré le rebond de la "tech"

* La BCE entame son forum annuel à Sintra

* Washington signale une reprise des discussions avec Téhéran

* L'inflation de la zone euro et l'emploi américain attendus cette semaine

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en nette hausse et les Bourses européennes se montrent indécises lundi à mi-séance, le rebond des valeurs technologiques ne suffisant pas à faire oublier totalement les tensions au Moyen-Orient dans une semaine chargée en données et en déclarations concernant la politique monétaire.

Après une semaine de pertes pour le secteur technologique, les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,39% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,9% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,3% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,32% à 8.358,20 points vers 11h00 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI grappille 0,04% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,01% et le FTSEurofirst 300

.FTEU3 et le Stoxx 600 .STOXX perdent 0,02%.

Les places boursières européennes entament la dernière semaine du mois et du premier semestre dans un climat de prudence, dans l'attente d'une résolution durable du conflit au Moyen-Orient qui a bouleversé toutes les prévisions de début d'année.

Un représentant américain a déclaré dimanche que les Etats-Unis et l'Iran allaient suspendre leurs attaques dans la région du Golfe et reprendre les discussions sur l'ensemble des points de leur protocole d'accord conclu le 17 juin, après un regain de tensions entre les deux pays ces derniers jours.

L'espoir de voir le conflit au Moyen-Orient se diriger vers une solution durable demeure malgré tout et devrait permettre à l'indice paneuropéen Stoxx 600 de clôturer un premier semestre solide, sur un gain de plus de 7%, contre environ 2,5% pour le CAC 40 parisien.

Le secteur technologique est pour sa part sous les feux de la rampe une nouvelle fois et a entraîné plusieurs séances difficiles la semaine dernière, en particulier aux États-Unis, les craintes concernant les dépenses consacrées à l'IA faisant leur retour, même si cela ne doit pas pour autant occulter la bonne performance des actions américaines au cours de ces six premiers mois de l'année.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a progressé de plus de 7% depuis le début 2026, tout comme le Dow Jones, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a bondi de 8,8%.

Le secteur technologique européen .SX8P progresse de 1,4% lundi, ce qui limite les pertes du Stoxx mais, pour le meilleur ou pour le pire, l'exposition de l'Europe aux valeurs liées à ce secteur en plein essor est moindre que celle des États-Unis et de l'Asie, rappellent les analystes.

"Pour que nous commencions à revoir à la hausse notre évaluation des valeurs européennes, il faut que nous constations que la productivité liée à l'IA a un impact sur les bénéfices européens. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là", déclare Florian Ielpo, responsable macro et gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Lombard Odier Investment.

La semaine sera par ailleurs riche en déclarations des banques centrales, dont les responsables se réunissent dès ce soir à Sintra (Portugal) pour le forum annuel de la Banque centrale européenne (BCE).

La présidente de l'institut de Francfort, Christine Lagarde, prendra la parole lundi vers 16h30 GMT pour donner le coup d'envoi de l'événement, qui accueillera notamment Kevin Warsh, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), avec le spectre de l'inflation déclenchée par la guerre en Iran en toile de fond des deux côtés de l'Atlantique.

Les données ne manqueront pas non plus pour ajuster les anticipations des marchés concernant la politique monétaire au cours des prochains mois, les chiffres de l'inflation de la zone euro pour juin étant attendus mercredi et le rapport américain sur l'emploi jeudi.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET L8N4310J4

VALEURS EN EUROPE

Le rebond du secteur technologique porte STMicroelectronics STMPA.PA , qui grimpe de 3,3%, bénéficiant également d'un relèvement de la recommandation par Barclays.

Soitec SOIT.PA , qui a signé un partenariat avec ZenSemi, bondit quant à lui de 5,4%.

SAP SAPG.DE gagne 1,7% et Infineon IFXGn.DE progresse de 2%.

Dans les autres secteurs, Ipsen IPN.PA prend 1,7% après avoir annoncé un accord de fusion définitif avec Kartos Therapeutics.

Exosens EXENS.PA gagne 3,7% à la faveur de la signature d'un contrat de long terme avec le groupe lituanien Brolis.

Ailleurs en Europe, British American Tobacco (BAT) BATS.L , qui a annoncé lundi son intention de réduire ses effectifs d’environ 20% dans le cadre d’un programme de transformation axé sur l’IA, cède 2%.

A Francfort, Nagarro NA9n.DE s'envole de plus de 90% après une offre de 1,1 milliard de dollars de la société indienne Persistent PERS.NS sur le groupe allemand d'ingénierie numérique axé sur l'IA.

TAUX

Le marché obligataire est plutôt calme lundi.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR grappille 0,6 point de base à 4,3784%, tandis que celui de l'obligation à deux ans

US2YT=RR gagne 1,2 point de base à 4,1003%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR ressort à 2,8543%, en légère hausse, tandis que celui de son homologue à deux ans DE10YT=RR , le plus sensible aux anticipations de politique monétaire, avance de 1,2 point de base à 2,5285%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,12% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro gagne 0,19% à 1,1405 dollar EUR= .

Le billet vert s'apprête toutefois à enregistrer sa plus forte hausse mensuelle depuis près d'un an, soutenu par la probabilité croissante de hausses des taux d'intérêt par la Fed et par l'optimisme concernant la santé de l'économie américaine.

PÉTROLE

Les cours du pétrole progressent légèrement, sans perdre leur tendance à se stabiliser après que Washington a fait état d'une désescalade avec l'Iran.

Le Brent LCOc1 prend 0,61% à 72,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne 0,88% à 69,84 dollars.

"Le marché pétrolier reste confronté à de nombreux risques. Malgré tout, les acteurs du marché semblent… se concentrer sur les implications d'une reprise durable des flux pétroliers pour l'équilibre mondial", écrivent lundi dans une note les analystes d'ING.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 29 JUIN

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)